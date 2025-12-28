ANSES confirmó la prórroga para presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a 2025.

El nuevo plazo vence el 31 de marzo de 2026, según lo dispuesto en la Resolución 382 publicada en el Boletín Oficial.

Esta extensión permite a los beneficiarios cobrar el 20% retenido durante 2024, cuyo vencimiento original era el 30 de diciembre.

La decisión busca garantizar el acceso a derechos básicos de niños y adolescentes en todo el país.

Desde el organismo explicaron que aún hay muchos titulares que no cumplieron con la entrega del documento, requisito indispensable para mantener el beneficio y acceder a la Ayuda Escolar Anual.

¿Qué es la Libreta AUH y por qué es obligatoria?

La Libreta AUH es el formulario que acredita la escolaridad y los controles de salud y vacunación de los menores por los que se cobra la asignación.

Cada año, madres, padres o responsables deben presentarlo para recibir el 20% retenido y seguir cobrando la prestación.

Este trámite alcanza a quienes perciben la AUH y se encuentran desempleados, trabajan en la economía informal, en casas particulares o son monotributistas sociales.

¿Cómo presentar la Libreta AUH en 2025?

Desde este año, el proceso puede hacerse 100% digital a través de mi ANSES o la aplicación oficial. Para evitar rechazos, es clave seguir estos pasos:

Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección “Hijos > Libreta AUH”, revisar si falta información de salud, vacunación o educación. Si hay datos incompletos, seleccionar “Generar Libreta” para descargar el formulario válido. Imprimirlo y llevarlo al centro de salud o escuela para que lo completen, firmen y sellen. Sacar una foto clara del documento (formato JPG, máximo 3 MB). Volver a mi ANSES y subir la imagen en “Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH”. Confirmar la carga: el sistema envía un correo electrónico cuando el trámite queda registrado.

¿Qué pasa si no se presenta la Libreta?

No cumplir con la entrega implica perder el derecho al cobro del 20% acumulado y a la Ayuda Escolar Anual. Por eso, es fundamental realizar el trámite antes del 31 de marzo de 2026.