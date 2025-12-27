La jubilación es un derecho que todos los argentinos tienen la posibilidad de acceder una vez que cumplan los 60 años para las mujeres y 65 en el caso de los hombres. Sin embargo, por orden del Gobierno, hay quienes no podrán tramitarlo, a pesar de tener la edad mínima.

Se trata de una medida tomada a partir del vencimiento de la moratoria previsional en marzo de 2025. Esta norma permitía que una persona con edad jubilatoria se jubile sin haber alcanzado los 30 años de aportes obligatorios.

¿Quiénes no podrán tramitar la jubilación?

Si una persona desea tramitar la jubilación debido a que cumple con la edad jubilatoria, pero no con los años de aportes requeridos, se le podría negar este trámite.

En ese caso, solo podría optar por la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), la cual consiste en un monto equivalente al 80% de una jubilación mínima.

Otra opción sería adherirse a la Moratoria Ley 24.476, especificada en la página web de ANSES. De esta manera, se podrá regularizar los períodos incluidos el 01/01/1955 al 30/09/1993 y desde los dieciocho 18 años de edad.

Su inclusión está sujeta a una evaluación socioeconómica. Además, esa deuda se podrá cancelar de contado o en un plan de hasta 60 cuotas, que se actualizarán de forma semestral a través de la aplicación del índice de movilidad.

¿Cuánto cobrarán los jubilados desde enero 2026?

Después de que el INDEC diera a conocer el dato de inflación de noviembre, que fue del 2,5%, se confirmó un nuevo aumento para los jubilados a partir de enero de 2026. Estos serán los montos:

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez : $ 244.509,52 + bono de $ 70.000 = $ 314.509,52

Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete o más hijos : $ 349.299,31 + bono de $ 70.000 = $ 419.299,31

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $ 279.439,45 + bono de $ 70.000 = $ 349.439,45

Jubilación mínima : $ 349.299,31 + bono de $ 70.000 = $ 419.299,31

Jubilación máxima: $ 2.350.453,71.

Cronograma de pagos ANSES: cuándo cobran los jubilados y pensionados en enero

El organismo previsional ya dio a conocer el calendario de pagos para enero de 2025 de los haberes de los adultos mayores:

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo

DNI terminado en 0: viernes 9 de enero

DNI terminado en 1: lunes 12 de enero

DNI terminado en 2: martes 13 de enero

DNI terminado en 3: miércoles 14 de enero

DNI terminado en 4: jueves 15 de enero

DNI terminado en 5: viernes 16 de enero

DNI terminado en 6: lunes 19 de enero

DNI terminado en 7: martes 20 de enero

DNI terminado en 8: miércoles 21 de enero

DNI terminado en 9: jueves 22 de enero.

Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de enero.

Pensiones no contributivas