La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento para diferentes prestaciones sociales. De esta manera, se sabe a cuánto subirán las jubilaciones, pensiones, AUH y SUAF para enero de 2026.

Se trata de un incremento que viene a partir de la Ley de Movilidad, la cual toma como referencia al último dato de inflación. Esta vez, el INDEC indicó que en noviembre de este año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 2,47%.

Happy senior couple using smartphone together on couch at home Fuente: Shutterstock Geber86

¿Cuánto aumentan las jubilaciones y pensiones en enero 2026?

Desde el primer mes del año, las jubilaciones mínimas y pensiones para adultos mayores recibirán un aumento del 2,47%. Por tal motivo, la base quedará en $ 349.303,33, con la posibilidad de que suba al recibir el bono de $ 70.000. Así serán los montos:

Jubilación mínima: $ 349.303,33 (haber mínimo) + bono de $ 70.000= $ 419.303,33

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 279.443,60 + bono de $ 70.000= $ 349.443,60

Pensión no contributiva por invalidez o vejez: $ 279.443,60 + bono de $ 70.000= $ 314.523,04.

¿Cuál es el monto de la AUH y el SUAF en enero de 2026?

El incremento del organismo previsional también va para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Sin embargo, la primera prestación solo otorgará el 80% del monto.

Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.529,58

Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad: $408.697,46

Asignación Familiar por Hijo (SUAF – primer rango): $61.252

Asignación por Hijo con Discapacidad (SUAF): $199.433,02

Pensión Madre de 7 Hijos: $349.303,33.

Cronograma de pagos de ANSES enero 2026

Cuándo cobran los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo

DNI terminado en 0: viernes 9 de enero

DNI terminado en 1: lunes 12 de enero

DNI terminado en 2: martes 13 de enero

DNI terminado en 3: miércoles 14 de enero

DNI terminado en 4: jueves 15 de enero

DNI terminado en 5: viernes 16 de enero

DNI terminado en 6: lunes 19 de enero

DNI terminado en 7: martes 20 de enero

DNI terminado en 8: miércoles 21 de enero

DNI terminado en 9: jueves 22 de enero.

Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de enero.

Pensiones no contributivas

DNI terminados en 0 y 1: viernes 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: lunes 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de enero.

Fecha de pagos AUH