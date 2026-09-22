La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó cómo será el calendario de pagos de las diferentes prestaciones sociales para el mes de octubre. En el caso de la Asignación Universal por Hijo, los haberes se abonarán entre el 8 y 22 del próximo mes, según la terminación del DNI.

No obstante, es válido remarcar que el cronograma de pagos estará marcado por el feriado nacional del lunes 12 de octubre, correspondiente al Día de la Raza, por lo que se aplicará una leve modificación.

Calendario de pagos: cuándo se cobra la AUH

ANSES comenzará con los pagos correspondientes a la Asignación Universal por Hijo el jueves 8 de octubre para las personas cuyo DNI termina en 0 y finalizará el día 22.

Sin embargo, y con motivo del feriado nacional, el lunes 12 no se acreditarán haberes y el calendario se retomará el martes 13.

De tal modo, el calendario de pagos para la AUH quedará de la siguiente manera:

Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0.

Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 1.

Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2.

Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3.

Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4.

Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5.

Lunes 19 de octubre: DNI terminados en 6.

Martes 20 de octubre: DNI terminados en 7.

Miércoles 21 de octubre: DNI terminados en 8.

Jueves 22 de octubre: DNI terminados en 9.

La AUH aumentará en octubre.

De cuánto es el aumento para la AUH en octubre

En el mes de octubre, la Asignación Universal por Hijo tendrá un nuevo aumento, el cual se aplicará mediante la fórmula de movilidad vigente por inflación. El mismo será del 1,66% y se aplicará para las diferentes prestaciones sociales de ANSES.

Qué se necesita para acceder a la AUH de ANSES

La Asignación Universal por Hijo es una de las prestaciones sociales que dependen de la ANSES y que tiene como fin acompañar a las familias durante la crianza de un hijo.

La AUH, por su parte, está dirigida para las madres, los padres o tutores que se encuentren en determinadas situaciones:

Desocupado

Trabajador no registrado o sin aportes

Personal de casas particulares

Monotributista social

Requisitos para acceder a la AUH:

De la madre, padre o titular a cargo:

Ser argentino y residir en el país. En caso de ser extranjero o naturalizado, debés tener como mínimo 2 años de residencia.

Del hijo: