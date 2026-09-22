Donald Trump advirtió este martes, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, que Estados Unidos podría usar la fuerza militar en América Latina si considera amenazados sus intereses. El presidente estadounidense presentó la intervención de su gobierno en Venezuela como una “gran victoria” y como advertencia para otros países de la región.

“Nuestras acciones en Venezuela son la prueba de que Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra Estados Unidos se afiancen en ningún lugar del hemisferio occidental y, si es necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para proteger los intereses nacionales vitales de Estados Unidos”, declaró.

Trump también aludió a Venezuela como parte de la relación energética con Estados Unidos tras el reciente acuerdo petrolero. Al sumar la producción de ambos países, dijo, concentran el 60% del petróleo mundial.

En el plano internacional, el mandatario dedicó buena parte de su discurso a Irán. “¿Aniquilo a la República Islámica y lo hago rápido, sin darles nunca la oportunidad de volver a matar y destruir personas y países?”, planteó, al enmarcar el conflicto dentro de una disyuntiva entre la guerra y la negociación. “Tengo una gran decisión que tomar. ¿Se hará un acuerdo con Irán que les permita reconstruirse y crear un país mucho más grande de lo que fue antes?”, se preguntó, antes de plantear esa alternativa.

Pese al planteo, se mostró confiado en alcanzar un acuerdo pronto. “Creo que llegaremos a un arreglo justo después de las elecciones, porque no tiene sentido que no lo hagan”, dijo, en referencia a las legislativas de Estados Unidos de noviembre.

“¿Aniquilo a la República Islámica y lo hago rápido, sin darles nunca la oportunidad de volver a matar y destruir personas y países?” Fuente: EPA SARAH YENESEL

“Nunca les voy a permitir tener un arma nuclear”, agregó sobre Irán, en línea con lo adelantado por el embajador de EE.UU. ante la ONU. También llamó a aislar económicamente al país. “Eran los matones de Medio Oriente, pero ya no lo son más. Hago un llamado a todas las naciones para que se unan a nosotros en el cumplimiento del aislamiento económico total de Irán, hasta que detengan sus ataques contra el transporte marítimo comercial, renuncien a sus ambiciones nucleares y cesen su apoyo al terrorismo”.

El discurso sobre Irán llega en medio de la guerra que Estados Unidos e Israel libran contra ese país desde hace casi siete meses.

Antes de ingresar a la reunión, Trump había hablado con los periodistas sobre otro conflicto en agenda. Dijo que su mensaje para el presidente ruso, Vladimir Putin, era “poner fin a la guerra” en Ucrania. Ya en su discurso, volvió sobre ese tema. “Estamos trabajando muy de cerca con los líderes de Rusia y Ucrania, y vamos a lograrlo”, dijo. “Va a suceder, creo, más rápido de lo que la gente entiende”.

Lula apuntó contra la política exterior de Trump en la región

Brasil abrió el debate general de la 81ª Asamblea General de la ONU con un discurso del presidente Luis Inácio Lula da Silva que golpeó directamente la estrategia del gobierno estadounidense para América Latina.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue el primer orador. Fuente: EFE OCTAVIO GUZMÁN

“Brasil no cabe en el patio trasero de nadie”, afirmó el mandatario brasileño, en alusión directa a Estados Unidos. Lula advirtió sobre las “tentaciones hegemónicas” de “la mayor potencia del mundo” en la región y reclamó “socios con una agenda positiva” en lugar de presiones externas.

El cuestionamiento apuntó en particular a Venezuela, donde el gobierno de Trump destituyó en enero al expresidente Nicolás Maduro y asumió el control de la industria petrolera. “El pueblo venezolano merece definir su propio destino”, sostuvo Lula.

Una semana de encuentros diplomáticos para Trump

El paso por la Asamblea General de la ONU es tan solo uno de los múltiples encuentros diplomáticos de alto impacto que enfrenta Trump esta semana. Con un peso propio, el presidente chino, Xi Jinping, realizará una visita de Estado a Estados Unidos entre el 23 y el 25 de septiembre, por invitación de Trump —la segunda visita recíproca entre ambos mandatarios en seis meses.

Trump llegó a Nueva York el lunes. Esa noche participó de “eventos políticos” en la Trump Tower y se reunió con el alcalde socialista Zohran Mamdani en Gracie Mansion, su residencia oficial.

El último encuentro diplomático entre los líderes de Estados Unidos y China fue en mayo de este año cuando Trump viajó a Beijing. NA

El martes, además de su discurso ante la ONU, tiene previsto:

Reunión bilateral con el primer ministro británico, Andy Burnham —su primer encuentro cara a cara—.

Reunión con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi

Encuentro con líderes del Consejo de Cooperación del Golfo , seguido de una recepción en la que verá por primera vez en persona a Delcy Rodríguez , presidenta interina de Venezuela

Posible reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, según Reuters —aunque la Casa Blanca no lo confirmó. Zelensky había adelantado el domingo, en redes sociales, que ambos acordaron verse en Nueva York

También estaría previsto un encuentro con el primer ministro iraquí, Ali Faleh al Zaidi, en algún momento de la semana, según medios de Irak.