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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este miércoles, 20 de mayo de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la nocturna.

En este miércoles, 20 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0341 - El Cuchillo

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 20 de mayo

 1°0341 11°9941
 4248  12°38702
 3°1850 13°6009 
 3308  14°1080 
 3180  15°4933 
 6°7512  16°7759
 2997  17°3136 
 6223  18°8174 
 3430  19°3482 
 10°5080 20°2570 

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¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo suele señalar decisiones drásticas o la necesidad de cortar ataduras. También sugiere defensa y establecimiento de límites.

Si está afilado, indica claridad y determinación; si está roto u oxidado, inseguridad y conflicto. Tu rol en el sueño define si es amenaza o impulso de cambio.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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