La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó formalmente su declaración jurada patrimonial correspondiente al período 2025 y volvió a poner presión sobre el vocero presidencial, Manuel Adorni, a quien desde hace semanas le reclama que haga pública su propia presentación.

La documentación fue recibida por la Dirección General de Auditoría y Control de Gestión del Senado el 20 de mayo. Bullrich realizó el trámite el 19 de mayo a las 16:46 bajo el Formulario 1245 de Declaración Jurada Patrimonial Integral.

El comprobante quedó registrado con el número de transacción 1171935595 y un total de 48 registros declarados.

La presentación se realizó a través del sistema administrativo del Senado, uno de los dos circuitos donde deben impactar las declaraciones de los funcionarios públicos. El segundo corresponde a la Oficina Anticorrupción, organismo que fijó el 31 de julio como fecha límite para que todos los integrantes del Ejecutivo nacional completen la carga de sus declaraciones juradas.

El movimiento de Bullrich despierta una señal más en la interna que hoy se juega en la Rosada. La exministra insiste desde hace semanas con que el vocero presidencial formalice su presentación patrimonial y ya había planteado el tema en distintas conversaciones reservadas del gabinete nacional.

El asunto escaló durante la última reunión de Gabinete encabezada por el presidente Javier Milei. Según trascendió , Bullrich volvió a exigir que Adorni presente su declaración jurada y el planteo generó un fuerte malestar en el mandatario .

Milei había intentado desactivar la polémica días atrás, cuando aseguró que el vocero “ya la tenía” preparada y que “iba a hacerlo”. Sin embargo, hasta el momento la presentación de Adorni todavía no aparece reflejada públicamente .

Tras las versiones sobre una fuerte discusión en la reunión de Gabinete, Bullrich buscó relativizar el episodio y negó que Milei hubiera reaccionado con gritos. “No gritó, tiene mucha emocionalidad”, sostuvo la ministra.

La secuencia deja expuesta una nueva tensión dentro del oficialismo, en medio de los intentos del Gobierno por ordenar su frente interno y evitar nuevos cuestionamientos vinculados a transparencia y obligaciones administrativas de los funcionarios nacionales.

Sin embargo, al abierto desafío de Bullrich se le suma la pelea entre el sector del asesor presidencial Santiago Caputo y el sector de Martín Menem que responde a Karina Milei.

Según pudo averiguar El Cronista, desde el riñón de Menem insisten que la cuenta de X que se le atribuye no es propia y que se trata de un link que habría enviado el presidente de la Cámara de Diputados.