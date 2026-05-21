Este miércoles, 20 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 5019 (Pescado).
Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 20 de mayo
|1°
|5019
|11°
|2733
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|5334
|12°
|3400
|3°
|2682
|13°
|9980
|4°
|1604
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|2210
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|1754
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|3992
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|5147
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|4358
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|5370
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|6845
|8°
|8845
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|2274
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|9595
|19°
|8849
|10°
|6968
|20°
|9369
¿Qué significa soñar con Pescado?
Soñar con Pescado suele simbolizar abundancia, oportunidades y renovación emocional. También puede señalar intuición activa y mensajes del inconsciente que emergen con claridad.
Si el Pescado está sano y en agua clara, augura prosperidad y buenas noticias; en cambio, un Pescado muerto o sucio puede advertir estancamiento, pérdidas o emociones no resueltas.
¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?
Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático:
- Dificultad para dejar de pensar en apuestas o juegos de azar
- Progresivo incremento del dinero destinado al juego
- Frustración ante la imposibilidad de frenar o abandonar el hábito
- Buscar refugio en el juego frente a conflictos personales o laborales
- Necesidad de recuperar el dinero perdido a través de nuevas jugadas
- Ocultar o distorsionar la verdad sobre la frecuencia con la que se apuesta
- Creer firmemente que familiares o conocidos proveerán apoyo económico.