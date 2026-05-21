Este miércoles, 20 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 5019 (Pescado).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 20 de mayo

1° 5019 11° 2733 2° 5334 12° 3400 3° 2682 13° 9980 4° 1604 14° 2210 5° 1754 15° 3992 6° 5147 16° 4358 7° 5370 17° 6845 8° 8845 18° 2274 9° 9595 19° 8849 10° 6968 20° 9369

¿Qué significa soñar con Pescado?

Soñar con Pescado suele simbolizar abundancia, oportunidades y renovación emocional. También puede señalar intuición activa y mensajes del inconsciente que emergen con claridad.

Si el Pescado está sano y en agua clara, augura prosperidad y buenas noticias; en cambio, un Pescado muerto o sucio puede advertir estancamiento, pérdidas o emociones no resueltas.

¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?

Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático: