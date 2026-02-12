El Gobierno nacional decidió en marzo del año pasado no prorrogar la moratoria previsional de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), un programa que permitía a los trabajadores convertirse en jubilados y acceder al sistema previsional mediante un plan de pagos. En este contexto, muchas personas que alcanzaron la edad jubilatoria podrán acceder a una alternativa que permite regularizar aportes y garantizar el pago de un haber. Si bien finalizó la moratoria previsional continúa vigente el Plan de Pago de Deuda Previsional (UCAP), programa que tiene como principal objetivo las mujeres de entre 50 y 59 años y varones de entre 55 y 64 años que estén a 10 años o menos para cumplir la edad jubilatoria. La medida fue sancionada en 2023 y habilita a los trabajadores a completar los periodos faltantes hasta marzo de 2012, inclusive. Estos pagos se realizan a través de la página de ANSES mediante los Volante Electrónico de Pago (VEP). De esta manera, los interesados podrán regularizar los aportes de acuerdo a sus posibilidades y no se requiere una evaluación socioeconómica. Desde la página oficial del organismo previsional informaron ciertos criterios a tener en cuenta: Previo al inicio del trámite, los trabajadores deberán consultar el historial de aportes. Se debe ingresar a Mi ANSES para luego ir a la opción Trabajo y Consulta de Historia Laboral. Quienes deseen hacer los aportes a ANSES deberán seguir los siguientes pasos: