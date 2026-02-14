El Gobierno de Javier Milei, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), realizará el pago anual de la Ayuda Escolar 2026 durante el mes de marzo, con la que busca acompañar a las familias para contribuir a los gastos educativos de los niños y adolescentes. En ese sentido, se confirmó que este año continuará el pago de este refuerzo, aunque todavía no se detalló de cuánto será. Desde el 2024 el bono permanece congelado en $ 85.000 y se cree que este año podría continuar igual. En marzo cobrarán de manera automática las personas con hijos de entre 45 días y 17 años, que hayan cumplido con el trámite obligatorio el año pasado y que, por lo tanto, ya deben recibir el pago de 2026, tal como indica la página oficial de ANSES. La escolaridad debe acreditarse junto a la asignación en el mismo calendario de ANSES, lo que podría significar que el pago de este importante refuerzo se dé entre el 9 y el 20 de marzo por terminación de documento. De todas formas, los titulares podrán consultar su liquidación en Mi ANSES y, en caso de no cobrar, deberán presentar el certificado para recibir el dinero entre 60 y 90 días después. Los beneficiarios de la Ayuda Escolar ANSES recibirán el pago automáticamente en marzo de cada año, siempre que haya presentado el Certificado Escolar del menor antes del 31 de diciembre del año anterior ante la ANSES. Pero, si el certificado no se encuentra registrado en el sistema, no recibirá el monto el próximo mes y el titular deberá gestionar la asignación en mi ANSES o en una oficina del organismo. Debe considerar que pueden transcurrir hasta 90 días para que se haga efectivo el pago, luego de haber realizado el trámite. El beneficio se aplica a niños y adolescentes desde los 45 días hasta los 17 años que asistan a nivel inicial, primario o secundario. No corresponde para carreras terciarias o universitarias. En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad, siempre que estén inscriptos en una institución educativa o en un programa de rehabilitación con maestros matriculados.