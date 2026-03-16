La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará un bono por varios meses seguidos a los beneficiarios sin empleo que cumplan una serie de requisitos. Se trata de un extra liquidado a los trabajadores despedidos sin causa justa, ya sea por la finalización del contrato o por causas externas. El organismo previsional pagará la prestación por desempleo, la cual corresponde a los empleados en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin causa, por la finalización del contrato o por causas externas. Podrá ser cobrado también por trabajadores eventuales y de la construcción que fueron desvinculados sin motivo. El monto pagado por el organismo previsional se calcula sobre el SMVM (Salario Mínimo Vital y Móvil) y corresponde al 75% del mejor sueldo cobrado durante los seis meses previos al despido. Cabe mencionar que el haber no podrá ser menor al 50% del sueldo mínimo ni mayor al 100% del mismo. Con el piso salarial en $ 346.800, el pago mínimo no podrá ser menor de $ 173.400 ni superior a $ 346.800. Para poder empezar el trámite, los trabajadores desvinculados deberán pertenecer a alguno de estos grupos: El organismo liquida el extra de 2 a 6 meses según la cantidad de tiempo que el trabajador haya prestado servicios. A su vez, quienes tengan más de 45 años podrán acceder a un cobro de hasta 18 años. Los trabajadores que quieran tramitar la prestación por desempleo deberán hacerlo de forma presencial en alguna oficina de ANSES con turno previo. Para hacerlo de forma virtual, se necesitará Clave de la Seguridad Social y utilizar el servicio de Atención Virtual. Los documentos requeridos son: