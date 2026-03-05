La Administración Nacional de Seguridad Social(ANSES) informó que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán un extra en la fecha de cobro de marzo que se suma a la liquidación del mes y a otros adicionales. En la misma línea, el organismo previsional informó que los prestatarios cobrarán en el tercer mes del 2026 con aumento de 2,9% en base al vigente régimen de Movilidad que fijó el Gobierno desde inicios del mandato. Debido al aumento del 2,9% basado en la inflación de enero, los valores para la principal prestación familiar de ANSES quedaron fijados así: Es importante remarcar que el 20% retenido se cobra todo junto tras presentar la documentación que certifica el cumplimiento de las obligaciones escolares y sanitarias. Mes a mes el organismo a cargo de Mariano de los Heros liquida complementos para los titulares de la asignación con el objetivo de incrementar los haberes. Durante marzo, un grupo de prestatarios cobrará el Complemento Leche, que tiene como objetivo garantizar la adecuada alimentación de los menores. Consta de un monto de $ 50.094 y será pagado a las mujeres embarazadas y beneficiarios con hijos de hasta 3 años. La Tarjeta Alimentar es una prestación pagada por ANSES a los titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años. Se acredita en la misma fecha de cobro que la asignación y comprende los siguientes montos: Familias con un hijo y titulares de AUE: $ 52.250.Familias con dos hijos: $ 81.936.Familias con tres o más hijos: $ 108.062. ANSES también liquidará la Ayuda Escolar Anual por cada hijo en edad de colegio. Este beneficio asciende a $ 85.000, aplica para SUAF y AUH, pero es obligatorio tener cargado el certificado de escolaridad para recibirlo. ANSES ya publicó el calendario de pagos de marzo para AUH. De esta manera, la próxima se iniciará el esquema con la liquidación de la asignación, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.