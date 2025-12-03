En esta noticia

El Ministerio de Capital Humano y ANSES anunciaron una medida clave para millones de familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Quienes presenten la Libreta AUH 2025 dentro del plazo oficial podrán recibir el acumulado anual retenido, un extra que en casos de discapacidad supera los $ 600.000 y puede llegar a $ 796.000 en zonas desfavorables.

¿Qué es la Libreta AUH y por qué es obligatoria?

La Libreta AUH es el documento que certifica tres controles esenciales para cada niño, niña o adolescente: salud, vacunación y asistencia escolar.

Te puede interesar

ANSES confirmó que pagará un bono superior a $ 575.000 para fin de año por única vez, ¿quiénes lo cobran?

Te puede interesar

Se adelanta el calendario de pagos de ANSES: cuándo cobran jubilados, pensionados, AUH y SUAF en diciembre

ANSES retiene el 20% del valor mensual de la AUH y solo devuelve ese dinero cuando el titular presenta la libreta en tiempo y forma.

Fecha límite para presentar la Libreta AUH 2025

El organismo fijó como fecha tope el 31 de diciembre de 2025. Si el trámite no se completa antes de esa fecha, el pago retenido durante todo el año se pierde de manera definitiva.

Montos que se cobran al presentar la Libreta

Los valores que ANSES devuelve son los siguientes:

  • AUH general: $ 188.069
  • Zona desfavorable: $ 244.491
  • AUH por discapacidad: $ 612.401
  • Discapacidad en zona desfavorable: $ 796.122

Los casos de discapacidad son los más significativos, con un extra que supera los $ 600.000.

Una buena de ANSES: entregarán un plus de $ 104.000 en noviembre a todas estas personas
Una buena de ANSES: entregarán un plus de $ 104.000 en noviembre a todas estas personas

¿Cómo presentar la Libreta AUH online?

El trámite se hace desde Mi ANSES en pocos pasos:

  1. Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  2. Ir a “Hijos”: “Libreta AUH” y verificar datos.
  3. Descargar formularios de salud, vacunación y escolaridad.
  4. Imprimir, completar y firmar en escuela y centro de salud.
  5. Sacar foto clara del formulario (JPG, máximo 3 MB).
  6. Subir la imagen en Mi ANSES y confirmar.

Te puede interesar

Una buena de ANSES: desde diciembre, cobrarán un extra de $ 188.000 si cumplen estos requisitos

Te puede interesar

Malas noticias ANSES: todas estas personas no cobrarán el aguinaldo 2025

El trámite queda validado cuando ANSES envía el correo de confirmación.

Otras opciones para presentar la Libreta

  • En oficinas de ANSES, sin turno previo.
  • En operativos móviles, con DNI y formulario PS.147 completo.

¿Cuánto cobro por la AUH desde diciembre 2025?

Según el Decreto 274/2024, las asignaciones se actualizan cada mes según el IPC. Con el índice de octubre (2,3%), los valores son:

  • AUH: $ 122.471,72
  • AUH con discapacidad: $ 398.775,21

De esos montos surge el 20% que ANSES retiene y luego liquida al aprobar la libreta.