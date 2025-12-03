ANSES confirmó hasta cuándo hay tiempo para presentar la Libreta AUH y cobrar el extra en diciembre

El Ministerio de Capital Humano y ANSES anunciaron una medida clave para millones de familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Quienes presenten la Libreta AUH 2025 dentro del plazo oficial podrán recibir el acumulado anual retenido, un extra que en casos de discapacidad supera los $ 600.000 y puede llegar a $ 796.000 en zonas desfavorables.

¿Qué es la Libreta AUH y por qué es obligatoria?

La Libreta AUH es el documento que certifica tres controles esenciales para cada niño, niña o adolescente: salud, vacunación y asistencia escolar.

ANSES retiene el 20% del valor mensual de la AUH y solo devuelve ese dinero cuando el titular presenta la libreta en tiempo y forma.

Fecha límite para presentar la Libreta AUH 2025

El organismo fijó como fecha tope el 31 de diciembre de 2025. Si el trámite no se completa antes de esa fecha, el pago retenido durante todo el año se pierde de manera definitiva.

Montos que se cobran al presentar la Libreta

Los valores que ANSES devuelve son los siguientes:

AUH general: $ 188.069

Zona desfavorable: $ 244.491

AUH por discapacidad: $ 612.401

Discapacidad en zona desfavorable: $ 796.122

Los casos de discapacidad son los más significativos, con un extra que supera los $ 600.000.

Una buena de ANSES: entregarán un plus de $ 104.000 en noviembre a todas estas personas

¿Cómo presentar la Libreta AUH online?

El trámite se hace desde Mi ANSES en pocos pasos:

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a “Hijos”: “Libreta AUH” y verificar datos. Descargar formularios de salud, vacunación y escolaridad. Imprimir, completar y firmar en escuela y centro de salud. Sacar foto clara del formulario (JPG, máximo 3 MB). Subir la imagen en Mi ANSES y confirmar.

El trámite queda validado cuando ANSES envía el correo de confirmación.

Otras opciones para presentar la Libreta

En oficinas de ANSES , sin turno previo.

En operativos móviles, con DNI y formulario PS.147 completo.

¿Cuánto cobro por la AUH desde diciembre 2025?

Según el Decreto 274/2024, las asignaciones se actualizan cada mes según el IPC. Con el índice de octubre (2,3%), los valores son:

AUH: $ 122.471,72

AUH con discapacidad: $ 398.775,21

De esos montos surge el 20% que ANSES retiene y luego liquida al aprobar la libreta.