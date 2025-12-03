En esta noticia
El Ministerio de Capital Humano y ANSES anunciaron una medida clave para millones de familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Quienes presenten la Libreta AUH 2025 dentro del plazo oficial podrán recibir el acumulado anual retenido, un extra que en casos de discapacidad supera los $ 600.000 y puede llegar a $ 796.000 en zonas desfavorables.
¿Qué es la Libreta AUH y por qué es obligatoria?
La Libreta AUH es el documento que certifica tres controles esenciales para cada niño, niña o adolescente: salud, vacunación y asistencia escolar.
ANSES retiene el 20% del valor mensual de la AUH y solo devuelve ese dinero cuando el titular presenta la libreta en tiempo y forma.
Fecha límite para presentar la Libreta AUH 2025
El organismo fijó como fecha tope el 31 de diciembre de 2025. Si el trámite no se completa antes de esa fecha, el pago retenido durante todo el año se pierde de manera definitiva.
Montos que se cobran al presentar la Libreta
Los valores que ANSES devuelve son los siguientes:
- AUH general: $ 188.069
- Zona desfavorable: $ 244.491
- AUH por discapacidad: $ 612.401
- Discapacidad en zona desfavorable: $ 796.122
Los casos de discapacidad son los más significativos, con un extra que supera los $ 600.000.
¿Cómo presentar la Libreta AUH online?
El trámite se hace desde Mi ANSES en pocos pasos:
- Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Ir a “Hijos”: “Libreta AUH” y verificar datos.
- Descargar formularios de salud, vacunación y escolaridad.
- Imprimir, completar y firmar en escuela y centro de salud.
- Sacar foto clara del formulario (JPG, máximo 3 MB).
- Subir la imagen en Mi ANSES y confirmar.
El trámite queda validado cuando ANSES envía el correo de confirmación.
Otras opciones para presentar la Libreta
- En oficinas de ANSES, sin turno previo.
- En operativos móviles, con DNI y formulario PS.147 completo.
¿Cuánto cobro por la AUH desde diciembre 2025?
Según el Decreto 274/2024, las asignaciones se actualizan cada mes según el IPC. Con el índice de octubre (2,3%), los valores son:
- AUH: $ 122.471,72
- AUH con discapacidad: $ 398.775,21
De esos montos surge el 20% que ANSES retiene y luego liquida al aprobar la libreta.