Uno de los grandes logros del gobierno del presidente Javier Milei fue haber evitado una hiperinflación. Al momento de asumir en diciembre de 2023 la inflación se venía acelerando rápidamente alcanzando un 161% anual en noviembre de 2023. Si bien es cierto que la suba de precios continuó acelerándose durante los primeros meses del actual gobierno esta alcanzó un máximo en abril de 2024 y luego comenzó a bajar rápidamente. En diciembre de ese mismo año el registro interanual estaba 118% y para julio del 2025 ya había bajado al 37% anual. Sin embargo, desde entonces la baja en la inflación se desaceleró y hasta podríamos decir que se detuvo completamente ya que en agosto del 2025 la inflación interanual estaba en 33,6% y en febrero se ubicó en 33,1% luego de alcanzar un mínimo de 31,3% en octubre último. Obviamente estos datos son anteriores al conflicto entre Estados Unidos e Irán así que no podemos echarle la culpa a la suba del precio del petróleo, del maíz, la incertidumbre global y la mar en coche. ¿Sí la culpa no es de los de afuera entonces de quién es? En diciembre último el presidente se refirió al tema argumentando que la inflación actual es herencia del gobierno de Alberto Fernández y que la política monetaria tiene un rezago de 26 meses. Esta idea se remonta a Milton Friedman que ya en los 1950´s habla de los largo e inciertos rezagos de la política monetaria y a infinidad de trabajos que estiman que una política monetaria puede tardar entre 4 y 29 meses. Milei incluso citó un estudio reciente que según el presidente afirma que el rezago para la Argentina es de 26 meses. Mi objetivo no es criticar a la literatura ni presentar mi propia estimación del rezago de la política monetaria. Al igual que Friedman creo que la política monetaria lleva tiempo para funcionar y que no tenemos idea de cuanto va a tardar. Lo que quiero argumentar es que la inflación actual en la Argentina es consistente con la política monetaria del Gobierno durante 2025 y que, si la inflación está entre el 2y el 3% mensual (más del 30% interanual) en lugar de entre el 0 y el 1% mensual es porque la política monetaria durante el último año no fue todo lo contractiva que nos quieren hacer creer. La inflación está arriba del 30% porque los agregados monetarios crecen arriba del 30% interanual sin importar cual consideremos el más relevante. De acuerdo con el Informe Monetario Mensual publicado por el BCRA durante 2025 la base monetaria creció 48,4%, M2 al 32,9%, M3 al 39% y el favorito del equipo económico que es M2 transaccional privado lo hizo en 33,5%. ¿Pero cómo puede ser que crezca la cantidad de dinero si no se emite más? La respuesta es simple, no es cierto que la emisión se detuvo. En 2025 el BCRA continuó emitiendo pesos. En abril del año pasado la autoridad monetaria le transfirió 12 billones de pesos al tesoro nacional en concepto de utilidades del ejercicio 2024. Inicialmente este dinero no entro en circulación y fue depositado en una cuenta que el tesoro tiene en el BCRA pero con el correr de los meses el tesoro fue “gastando” esos pesos y poniéndolos en circulación. Al 15 de abril de 2025 (luego del giro de utilidades) la cuenta del tesoro en el BCRA tenía 22,5 billones de pesos. Al 31 de diciembre el saldo se había reducido a 7 billones. Si bien esto es una inyección de 15,5 billones de pesos hay que tener en cuenta que el tesoro utilizo 3,3 billones para comprar dólares al BCRA lo cual equivale a una contracción monetaria e implica una inyección neta de dinero de alto poder por parte del tesoro de 12 billones. ¿Y que va a pasar con la inflación en 2026? Durante los primeros meses del año la política monetaria parece haberse endurecido levemente. Sí, el BCRA está comprando dólares y bajó encajes, pero al final del día la tasa de crecimiento de los agregados monetarios se redujo. De acuerdo con el último Informe Monetario Mensual del BCRA la tasa de expansión anual de la base monetaria bajó al 35,4% en marzo. Los agregados M2 y M3 también mostraron una desaceleración y el M2 transaccional privado crece al 20,4% interanual. El ritmo de expansión monetaria es menor pero todavía estamos lejos de una emisión consistente con una inflación mensual menor al 1%. Todo puede cambiar en los próximos meses y el BCRA puede pisar más fuerte el freno o no. Una señal clara del rumbo que planea seguir el equipo económico está por venir en los próximos días ya que el BCRA tiene que presentar su balance para el ejercicio 2025. Si este año le vuelve a transferir utilidades al tesoro como hizo en el pasado entonces no creo que podamos alcanzar una inflación menor en el futuro cercano. Si hay más dinero dando vuelta los precios suben. Fin.