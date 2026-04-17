En Argentina, desheredar a un hijo no es tan simple como escribirlo en un papel. El Código Civil y Comercial protege a los llamados herederos forzosos y solo hay dos caminos posibles, pero extremos para quitarle a alguien la herencia: la indignidad y la ingratitud. Ninguno de los dos depende únicamente de la voluntad del padre o la madre, sino que requieren un proceso judicial con pruebas concretas. Cabe destacar que la antigua figura de la desheredación, es decir, excluir a alguien por testamento por una simple mala relación, ya no existe en la legislación argentina actual. Entonces las preguntas que se hacen muchos es, ¿qué opciones reales quedan para quien quiera apartar a un hijo de su herencia? La indignidad es la única forma de “desheredar” a un heredero forzoso y debe ser declarada por un juez, según el artículo 2281 del Código Civil y Comercial. No basta con un conflicto familiar ni con años de distancia: la conducta tiene que ser grave y comprobable. Las causas que habilitan esta figura son: La acción se presenta dentro del juicio sucesorio, con fundamentos y pruebas sólidas. Para cada caso, el tipo de prueba puede ser diferente. Algunas de ellas son: El Juicio por Indignación puede ser iniciado por otro heredero o pariente con interés legítimo, como un hermano, otro hijo o incluso los nietos del fallecido. Al final, será el juez el que determine si existen las condiciones legales para quitar al heredero. En el caso de la ingratitud no aplica a la herencia en general, sino a las donaciones realizadas en vida por el causante. Si una persona donó bienes a un hijo y ese hijo tuvo conductas graves como injurias o daños patrimoniales relevantes, esa donación puede ser revocada. Si el causante inició acciones legales por ingratitud y prosperan, los efectos pueden trasladarse al proceso de sucesión, y el hijo puede perder derechos sobre bienes específicos. En cuanto al testamento, tiene un límite claro: si los herederos forzosos son los hijos, el testamento solo puede abarcar hasta la quinta parte de los bienes. El resto queda protegido por ley y no puede tocarse sin intervención judicial. Hay un detalle que pocos conocen y que puede cambiar todo el panorama. Si el causante realiza un testamento que beneficia al indigno y ese testamento es posterior a la causa de indignidad, se interpreta como un perdón, a menos que se pruebe que el causante no conocía la causa de indignidad al momento de hacerlo. En resumen: si después de un hecho grave el padre igualmente deja bienes al hijo en un testamento, la exclusión puede perder fuerza ante la Justicia. Toda esta información es útil para las personas que tuvieron relaciones muy conflictivas con sus hijos al punto de llegar a la indignidad o a la ingratitud. Lo importante en estas situaciones es reunir las pruebas sólidas necesarias para probarlas ante la Justicia y no basta solo con los dichos o palabras de algún familiar directo.