Pasadas las 20.10 en Washington DC el equipo económico salió del Edificio 1 del Fondo Monetario Internacional (FMI), al 700 de la calle 19, donde se encuentra la oficina de Kristalina Georgieva. Después de una reunión que se prolongó más de una hora, una parte enfocada en la Argentina y el resto en la guerra y el impacto global que está generando, además de la reanudación de la relación entre el FMI, el Banco Mundial y Venezuela, entre otros puntos. El ministro de Economía, Luis Caputo, habló con los medios argentinos en la capital de Estados Unidos, entre ellos El Cronista, acompañado por el presidente del BCRA Santiago Bausili, su vice Vladimir Werning y el secretario de Política Económica y viceministro de Economía, José Luis Daza. Tras un balance de la reunión donde remarcó la buena relación que hay con el FMI y con la economista búlgara, el ministro aseguró que “no hay ningún punto de conflicto con el FMI”. Esta semana el organismo aprobó la segunda revisión técnica del programa con la Argentina y ahora resta esperar el visto bueno del directorio para que giren los u$s 1000 millones que corresponden al programa por u$s 20.000 millones que se firmó el año pasado. “Llegamos a un acuerdo muy bueno, absolutamente cumplible, que es razonable con el programa que hemos ido planteando siempre. Ellos siempre fueron muy respetuosos de nuestro programa”, aseguró Caputo. El programa revisó la meta de acumulación de reservas a u$s 8000 millones para este año y establece un 1,4%/PBI de superávit fiscal. En cuanto a los puntos pendientes de la hoja de ruta del programa, el ministro aseguró que “no hay un pedido para aprobar la reforma tributaria este año”. “Ellos siempre entendieron que lo tributario lo vamos a ir haciendo a medida que el superávit fiscal nos los permita. Lo que no queremos es incurrir en un déficit. Si bien cuando bajás impuestos favorece la economía y en el mediano plazo vuelve con mayor recaudación, en el corto plazo inevitablemente tenés un impacto de menor recaudación y no queremos exponer a los argentinos a una situación donde se puede perder el ancla fiscal. Vamos a ir bajando impuestos en la medida que logremos aumentar el nivel de superávit”, remarcó Caputo. Otro de los puntos que se trató en la reunión fueron los acuerdos por garantías de bancos multilaterales para obtener fondos de inversores privados para repagar deuda, el esquema de “financiamiento alternativo” para evitar las altas tasas de una salida al mercado de deuda. “Les explicamos que estamos refinanciando deuda a la menor tasa posible. Eso hace que el riesgo país baje y en el futuro pueda salir a una tasa más razonable. Estuvo 100% de acuerdo con la estrategia, les contamos los números y que tenemos el financiamiento para los próximos 3 pagos”, agregó Caputo. El esquema que busca u$s 4000 millones por las licitaciones en dólares en el mercado local, u$s 4000 de financiamiento de bancos, fondos de inversión y aseguradoras con las garantías de los bancos multilaterales, y u$s 2000 millones por las privatizaciones y venta de otros activos estatales. Esto suma financiamiento por u$s 10.000 millones y permite cubrir 18 meses de vencimientos de deuda. A diferencia del esquema cerrado con el Banco Mundial, que aporta u$s 2000 millones en garantías y consigue el financiamiento, Caputo aclaró que en el caso de los u$s 550 millones anunciados por el BID, es el Gobierno el que hizo un pedido de propuestas a los bancos con esas garantías y se espera que las ofertas dupliquen el monto, por lo que podría conseguir u$s 1000 millones. Otro tanto se negocia con la CAF, pero la operación todavía no está cerrada. -Con la baja del riesgo país, ¿analizan salir al mercado este año aunque tengan financiamiento alternativo? -Este año no lo veo porque tenemos los recursos pero es una buena pregunta porque el mercado te puede sorprender. Quizás ahora que entienden que hay alternativas disponibles se produce un repricing del mercado. El timing del mercado no lo sabemos ni nosotros que hemos trabajado muchos años ahí. Nunca sabés. Pero lo que está claro es que los fundamentos económicos de Argentina serían equivalentes a un riesgo más bajo. El mercado pricea más arriba porque el pasado de la Argentina pesa mucho, defaulteó 9 veces, le sacó 13 ceros a su moneda, tuvo hiperinflaciones… esas cosas pesan. Algunos pueden decir que influye la estructura de los bonos, que tienen un cupón muy bajo. Eso pesa, pero más allá de eso la realidad es que hoy el precio es el que es. Trabajamos para que ese riesgo país baje. Convalidar estas tasas del 9,5% por qué lo vas a hacer si podés financiarte al 6%. No nos apura nadie. Saldremos al mercado cuando pensemos que el riesgo país lo amerita. Eso que dicen que hay que demostrarle al mercado que pueden salir es una zoncera. El mercado sabe perfectamente que está abierto, no necesitamos probarle nada. Hay alternativas más baratas. -El FMI planteó que no se aumente el déficit fiscal para mitigar los efectos de la guerra. ¿Argentina tiene margen para morigerar el impacto de subas de precios internacionales? -Quisiéramos que la guerra se terminara mañana pero en realidad Georgieva nos pone como ejemplo como un país de los que mejor atravesó esto, porque Argentina en términos de su moneda y de la bolsa fue el país al que mejor le fue desde que empezó la guerra. Y Argentina siempre fue un país al que le pasaba lo contrario. Cada vez que había un shock era el que más sufría independientemente de quién fuera. Ella nos pone como ejemplo y dice: traten de controlar lo que pueden controlar, lo que pueden hacer en lo fiscal. No caigan en el error de hacer shocks fiscales porque eso va a aumentar niveles de deuda, tasas de interés y puede terminar siendo un problema mayor que el conflicto mismo. En el balance de la semana en Washington DC, el equipo económico fue optimista. “Fue la mejor visita que hemos tenido. Cerramos el acuerdo con el FMI, después el acuerdo con el Banco Mundial, con el BID. Y le volvimos a mostrar al mercado y a la gente que nosotros lo cumplimos. Cuando decíamos hace unos meses que no salíamos al mercado porque estábamos analizando alternativas más baratas, algunos decían se perdieron la oportunidad, o están mintiendo. Y no estábamos mintiendo. Cerrar estos deals lleva tiempo”, aseguró Caputo. Por otra parte, indicó que Venezuela fue un tema que se habló con Georgieva. Esta semana los organismos internacionales volvieron a reanudar operaciones y el FMI anticipó que prepara una misión para hacer un análisis de la economía y trabajar en las estadísticas, entre otros puntos. “Es una muy buena noticia, es un país de la región, nosotros queremos que le vaya bien. Eso es del interés de todos, estamos contentos”, indicó Caputo