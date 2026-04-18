El Ejército israelí informó este sábado de nuevos bombardeos en el sur de Líbano, pese al alto el fuego vigente, al asegurar que actuó en “legítima defensa” contra una supuesta célula de Hizbulá detectada en las proximidades de sus tropas desplegadas en la zona. En un comunicado, el Ejército afirmó que sus soldados identificaron a un grupo que, según su versión, “violó los acuerdos de alto el fuego” al acercarse a la línea tras las que sus soldados se encuentran apostados. De acuerdo con la nota militar, la Fuerza Aérea israelí atacó al grupo de supuestos milicianos “en una rápida respuesta operativa” con el objetivo de neutralizar lo que calificó como una amenaza inmediata. Asimismo, los militares señalaron que bombardearon un supuesto pozo subterráneo en el sur de Líbano, donde habrían detectado la presencia de miembros del movimiento chií Hizbulá. El Ejército israelí sostuvo que estas acciones no contravienen el alto el fuego, al enmarcarlas en medidas de autodefensa autorizadas por el mando político. “Las acciones emprendidas en legítima defensa y para neutralizar amenazas inmediatas no están restringidas por el alto el fuego”, afirma el comunicado. Este mensaje llega después de que ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmase que Washington ha prohibido a Israel bombardear Líbano como parte del alto el fuego. Un soldado francés de la fuerza de la ONU desplegada en el Líbano (FINUL) murió este sábado y otros tres resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, en un ataque registrado en el sur de ese país que Francia atribuye a Hizbulá, indicó el presidente, Emmanuel Macron. “Todo apunta a que la responsabilidad de este ataque incumbe a Hizbulá. Francia exige a las autoridades libanesas que detengan inmediatamente a los culpables y afronten sus responsabilidades”, señaló en un mensaje en las redes sociales. La ministra de Defensa, Catherine Vautrin, aseguró que el soldado cayó en una emboscada cuando participaba en una misión de la FINUL que despejaba artefactos explosivos en una carretera y acusó a “un grupo armado” que le disparó “a corta distancia”. “Herido inmediatamente por un disparo con arma ligera, fue socorrido en medio del tiroteo por sus camaradas, que no lograron reanimarle”, agregó la ministra, que rindió homenaje al soldado y aseguró que “Francia no olvidará”. Se trata del sargento Florian Montorio, del 17 regimiento de paracaidistas de Montauban, enrolado en el Ejército desde hace 18 años, comprometido “con fuerza y determinación para servir a su país, defender la paz, luchar contra el terrorismo y proteger a sus compatriotas”, señaló Vautrin.