Cambia el calendario de pagos de ANSES: qué día y cuánto cobran los jubilados y pensionados Fuente: Archivo

Con la llegada de diciembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció cómo será el calendario de pagos para jubilados y pensionados y cuánto cobrarán. En este sentido, se confirmó que habrá una modificación debido al feriado del lunes 8.

¿Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en diciembre?

Con el aumento del 2,34% mediante la fórmula de actualización por inflación, el haber emitido por ANSES correspondiente a la jubilación y pensión mínima será de $ 340.879,59. A dicho monto se le debe sumar el bono de $70.000 y el aguinaldo.

De tal modo, los jubilados cobrarán un total de $ 581.319,38 y la prestación se acreditará de manera automática según la fecha de cobro asignada.

Calendario de pagos de ANSES de diciembre para jubilados y pensionados

En diciembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social informó que los pagos para jubilados y pensionados serán distribuidos de la siguiente manera.

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre de 2025.

Jubilados que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre de 2025.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre de 2025.

ANSES: ¿qué día cobra la AUH y el SUAF en diciembre?

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre

DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 2: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 3: viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 4: lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 5: martes 16 de diciembre

DNI terminados en 6: miércoles 17 de diciembre

DNI terminados en 7: jueves 18 de diciembre

DNI terminados en 8: viernes 19 de diciembre

DNI terminados en 9: lunes 22 de diciembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 1: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 2: viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 3: lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 4: martes 16 de diciembre

DNI terminados en 5: miércoles 17 de diciembre

DNI terminados en 6: jueves 18 de diciembre

DNI terminados en 7: viernes 19 de diciembre

DNI terminados en 8: lunes 22 de diciembre

DNI terminados en 9: 23 de diciembre

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 16 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 17 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 18 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 19 de diciembre

Asignación por Maternidad