El dato de inflación de marzo ya definió cuánto aumentarán las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales en mayo de 2026. El último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos confirmó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del tercer mes del año fue de 3,4%, porcentaje que se utilizará para actualizar los haberes que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social. Con el esquema vigente de movilidad, los aumentos se aplican todos los meses y toman como referencia la inflación de dos meses atrás. De esta manera, los pagos de mayo tendrán una suba de 3,38% respecto de abril. Con el nuevo ajuste, la jubilación mínima pasará a ser de $ 393.174,10. En caso de que el Gobierno mantenga el bono extraordinario, el monto total ascendería a $ 463.174,10. Los valores estimados para mayo quedarían de la siguiente manera: El actual sistema de actualización fue establecido por el Decreto 274/2024, que reemplazó el mecanismo trimestral por incrementos mensuales vinculados al IPC. El objetivo oficial es evitar que los ingresos pierdan tanto terreno frente a la inflación. El IPC de marzo mostró una suba de 3,4%, por encima del 2,9% registrado en febrero. Se trató del dato mensual más alto desde marzo de 2025, cuando la inflación había alcanzado 3,7%. Con este resultado, la inflación acumulada en el primer trimestre del año llegó a 9,4%,mientras que la variación interanual se ubicó en 32,6%. Entre los factores que impulsaron la aceleración se destacaron el aumento de los combustibles, el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre el precio internacional del petróleo y las subas estacionales vinculadas al inicio de clases. Además, los precios regulados fueron los que más aumentaron en marzo, con un avance de 5,1%, impulsado por subas en transporte, servicios públicos y educación. La entidad publicará en los próximos días el cronograma de pagos correspondiente a mayo. Como ocurre habitualmente, las fechas se organizarán según la terminación del DNI. Las jubilaciones mínimas y pensiones suelen acreditarse durante la segunda semana del mes, mientras que el resto de los haberes se paga a partir de la tercera semana.