El creador de CQC y Vorterix aseguró haber cambiado la mirada que tiene para hacer negocios y reflexionó sobre los inicios de su empresa de medios y pionera en el streaming nacional que, actualmente, está atravesando su concurso preventivo. “En otro momento, si me salía una competencia, lo habría mandado a matar”, dijo entre risas durante la exposición que organizó la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF). “Pero a mis 30 años era un pibe que iba en contra de mi propio negocio”, admitió el conductor de 61 años. Después de un cuarto de siglo en la Rock & Pop, Pergolini fundó Vorterix a fines de 2011, con la idea de desarrollar una radio que, además de la transmisión por FM, se pudiera ver a través de un canal de streaming por Internet. “Me había ido de CQC, habíamos vendido Cuatro Cabezas (productora detrás de CQC y Algo habrán hecho), una compañía que se vendió recontra bien. Vi un teatro cerca de la Rock & Pop y armé Vorterix cuando el streaming todavía no existía. Me preguntaban qué era eso y yo respondía que era una radio que se podía ver. Me decían, ‘pero si está la tele’. Y sí, tenían razón, pero nadie le estaba hablando a las nuevas generaciones”, dijo. A la dificultad del mercado, que no lograba comprender el modelo de negocio, se agregaron las barreras para poner en marcha el proyecto, debido a un contexto de fuertes restricciones para importar los equipos y la tecnología necesaria. “En ese momento, había un señor que se llama (Guillermo) Moreno, no sé si recuerdan, que decía que no se podía importar nada”, ironizó. Ahora, admitió el empresario, ya no puede sostener sus negocios él solo y reconoció que perdió sintonía con las nuevas audiencias. Hoy en día, dijo, “confío mucho en las segundas líneas”. “Me di cuenta en los últimos tres años que no podía tomar ciertas decisiones, como de redes sociales y streaming. No sé cuánto tiempo más voy a poder sostener Vorterix de esta manera porque ya no sé de qué están hablando estos pibes. Yo a mi generación ya le hablé”, sostuvo. “Hoy me ha cambiado mucho la forma de ver las cosas. Fui un feroz competidor en los ’90 y hoy ya no soy más eso”, reconoció. Durante los primeros años de Vorterix, Pergolini también apostó por otro medio y fundó Filo News. Ahora, pone su mirada en las nuevas tecnologías y en startups que llaman su atención. Ejemplo de esto es Ato, un proyecto basado en inteligencia artificial creado por el argentino Juan Cereigido en el que Pergolini decidió invertir durante su etapa inicial. “Con los emprendedores primero intento ver si tienen una idea que es escalable. Antes uno tenía una idea y creía que iba a ser de 100 años. Había frases como ‘si te caés, te levantás’, y todo eso. Pero hoy en día yo les propongo otra cosa a las personas que emprenden y les digo que no se enamoren totalmente del proyecto, que no mueran en la idea, que busquen otras cosas“, indicó. El empresario aseguró estar buscando diversificar sus negocios. De hecho, creó Space I, una empresa enfocada en inteligencia artificial para la creación de redes neuronales, robots y cómputos compartidos en el espacio. “Tenemos que tener inteligencia y ver cómo sobrevivir en un país en donde los mercados son complicados. Argentina te invita a ser distinto, a pensar distinto. Por eso yo creo que siempre funcionamos bien como emprendedores”, dijo. Días antes de la vuelta de Pergolini a la televisión abierta con su programa Otro día perdido, Vorterix pidió su concurso preventivo tras acumular deudas que hasta fines de 2024, rozaba los $ 1107,5 millones. Su acreedor principal es la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), principalmente, en aportes sociales y contribuciones patronales. El concurso es de la empresa cuya actividad principal es la transmisión y retransmisión de radio. No incluye la firma que explota El Teatro, ni RQM, la productora en la que terceriza los contenidos artísticos de la emisora. Vorterix comenzó la cesación de pagos el 22 de mayo de 2022, Hacia diciembre de ese año, acumuló resultados negativos por $ 465,7 millones. “La presentación de las causas que provocaron el desequilibrio económico financiero que desencadenó el actual estado de cesación de pagos de VORTERIX S.A. debe realizarse desde una doble óptica”, dijo la firma en el escrito de la apertura del concurso. “Por un lado, la valoración de las denominadas causas o factores que hacen al contexto provocado por la pandemia y sus consecuencias sobre la situación macroeconómica general y su impacto sobre la actividad de la empresa; y por otro, la valoración específica y particular de la estructura que, en un contexto de marcada caída de las ventas y de los ingresos, derivó en un fuerte desequilibrio de la compañía en tanto sus costos de operación quedaron desfasados respecto de los recursos genuinos obtenidos por la operatoria comercial durante un extenso período que se extendió desde abril de 2020 hasta mediados de 2022”, agregó.