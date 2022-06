Alberto Fernández rompió el silencio sobre Matías Kulfas: "Es tema superado"

El presidente Alberto Fernández desestimó de plano las denuncias del ex ministro de Producción, Matías Kulfas, sobre supuestas irregularidades en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner al sostener tajante: "No me gustan los off the record. Lo que piensa Matías no lo comparto y creo que es un tema superado".

"No me gustan los off y los dichos en secreto. Cuando un funcionario habla debe decirlo públicamente. No me gustó lo que dijo Matías (Kulfas) y no lo comparto por eso tomé la determinación que tomé", expresó el Presidente en relación a la renuncia del ahora ex ministro de Producción.

A su vez, el jefe de Estado consideró que el escándalo desatado por Kulfas "es un tema superado ". Y cuando le preguntaron que pasará con la denuncia justicia dijo terminante: "no soy un juez, el juez resolverá lo que deba resolver".

Alberto Fernández no quiso abundar en detalles sobre la renuncia de Kulfas y su dura carta en la que ratificó la denuncia sobre irregularidades en la licitación del gasoducto. Simplemente se limitó a decir que no compartía las denuncias que hizo el ex ministro de Producción y destacó que "mi preocupación en adelante es sacar a la Argentina de los problemas que tiene".

El juez Daniel Rafecas citó a Kulfas para el próximo miércoles a declarar en la causa iniciada por las denuncias sobre una licitación supuestamente hecha a medida de Techint para la provisión de caños para el Gasoducto Néstor Kirchner (GNK). Pero el Presidente no quiso hablar nada al respecto.

Además, Alberto Fernández dijo que las diferencias que pueda tener con Cristina Kirchner son públicas. "Sabemos con la vicepresidenta lo que cada uno piensa", dijo.



Durante un breve brindis que compartió con la prensa acreditada por el Día del Periodista en la Casa Rosada, el jefe de Estado cuestionó también a los empresarios que "como solución a la inflación remarcan precios", en una abierta crítica a Federico Braun, el dueño de los supermercados La Anónima que hoy se reunió en el coloquio de AEA y admitió que su empresa remarcaba precios. "No es responsable como empresarios remarcar precios", acotó el Presidente.

A su vez, el presidente dijo que "le pedí a los empresarios que comprendan que estamos en un contexto de guerra en el mundo y que hay serias dificultades", en relación al conflicto en Ucrania que afecta al abastecimiento de productos.

"No es fácil la relación con la prensa", admitió el jefe de Estado al hablar ante los periodistas y remarcó que "confío en periodistas que buscan la verdad". Aunque destacó: "Lamento las cosas que escriben y a veces no las comparto".

Por otra parte, el Presidente destacó la nueva incorporación al gobierno de Agustín Rossi que estará al frente de la Agencia federal de Inteligencia (AFI) en lugar de Cristina Camaño.