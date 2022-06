Matías Kulfas renunció con una carta explosiva contra el kirchnerismo: "Cómo peronista me avergüenza"

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se reunió hoy durante casi una hora con el presidente Alberto Fernández para hacer oficial su renuncia al cargo y ordenar su salida del Gobierno.

"Vine a darle un abrazo al Presidente, a quien tengo un afecto personal y traerle la renuncia, es todo lo que tengo para decirles", contó Kulfas en breves declaraciones a los periodistas acreditados en la Casa Rosada.

El ahora ex funcionario llegó a Casa de Gobierno acompañado por su hijo y tras la reunión con Fernández se despidió también del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y de la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra .

Se trata de uno de los funcionarios apuntados históricamente por la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien recientemente lo acusó de armar una operación de prensa en su contra.

A su salida de Casa Rosada, se conoció una extensa carta de renuncia, en la que lanzó críticas a la titular del Senado.

"Se produjeron las demoras del caso en el inicio del gasoducto Néstor Kirchner, que ojalá pueda iniciarse rápidamente porque representa una posibilidad concreta de lograr el autoabastecimiento gasífero y luego avanzar en la estrategia exportadora, pero se ha perdido tiempo muy valioso que nos cuesta millones de dólares en importaciones", se quejó Kulfas en la carta.



El funcionario Matías Kulfas en su última entrada a la Casa Rosada. (NA)

Al referirse al gasoducto Néstor Kirchner, Kulfas señaló: " Los avances fueron lentos, signados por un internismo exasperante dentro del propio equipo de la Secretaría de Energía, es decir, internismo dentro del internismo ".

"Huelga adicionar la injusta acusación que la Sra. Vicepresidenta le formulara al señalarle que Usted tiene que 'usar la lapicera' para forzar un mayor contenido nacional cuando dichas decisiones fueron adoptadas por IEASA", la empresa que conduce el camporista Agustín Gerez, subrayó Kulfas.

En uno de los puntos más asertivos de la carta, Kulfas marcó que uno de sus principales desafíos fue "salir del desquiciado sistema de subsidios a la energía que rige en nuestro país desde hace dos décadas, el cual tiene un enorme costo fiscal, es socialmente injusto, centralista, anti federal y pro rico ".

"Como peronista me avergüenza cada día que pasa en el que el Estado argentino subsidia la energía de hogares acomodados de la ciudad de Buenos Aires o la zona norte del gran Buenos Aires, hogares que no necesitan, no solicitan ni valoran esos subsidios. Era imprescindible racionalizar este sistema".

Matías Kulfas

"Lejos de ellos, el equipo de la Secretaría de Energía, que se fuera desplegando desde los entes reguladores, no hizo más que alimentar este sistema nefasto de subsidios. No fue capaz de diseñar un sistema de segmentación de tarifas y cobrarle a los ricos y sectores de ingresos medio - altos una boleta de luz y gas sin subsidios".

El ex funcionario también se refirió a la recuperación de la empresa Impsa, que también dirigen funcionarios cercanos a la vicepresidenta: "Hoy Impsa está de pie, con nuevos negocios, tendrá anuncios importantes para realizar próximamente. Pero también sufre por el internismo del equipo de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, que tiene parados numerosos proyectos de energías renovables de interés para varias provincias", recalcó.

LOS APLAUSOS A MATÍAS KULFAS EN EL MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

El ex funcionario del Gabinete nacional recorrió por última vez las instalaciones del Ministerio de Desarrollo Productivo, lugar en el que fue aplaudido por los trabajadores de la cartera.