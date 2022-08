Alberto Fernández justificó su polémica frase sobre Luciani y Nisman y redobló el cuestionamiento al Poder Judicial

El presidente Alberto Fernández justificó su polémica frase de este miércoles por la noche en la que afirmó que "Nisman no se suicidó" e indicó que espera que el fiscal Diego Luciani, encargado de los alegatos de la fiscalía en la Causa Vialidad que investiga a Cristina Kirchner, "no haga algo similar".

Fernández indicó que, dado que la pregunta que le realizaron ayer por la noche en TN "hablaba de Nisman particularmente", él contestó diciendo lo que "francamente" cree.

Alberto Fernández: "Nisman se suicidó, espero que no haga algo así el fiscal Luciani"



El Gobierno defiende lo que dijo Alberto Fernández sobre Diego Luciani y Alberto Nisman: "No se hizo ninguna comparación ni es un ataque a la Justicia"



"La pregunta fue si yo no temía que al fiscal Luciani le pasara lo mismo que le pasó al fiscal Alberto Nisman", repasó Fernández, y justificó: "Yo contesté lo que francamente creo: 'Miren, hasta donde todos sabemos, y hasta acá no se ha podido probar otra cosa, Nisman se suicidó y no encuentro ningún motivo para que eso ocurra con el fiscal'", rememoró el Presidente.



El presidente Alberto Fernández justificó su polémica respuesta de este miércoles.

Según Fernández, el verdadero problema de su frase fue la repercusión que tuvo más tarde. Aquí, acusó la existencia de un "relato" en los medios en torno a Nisman e indicó que cree que su respuesta "pone en crisis" y "desbarata" este relato.

"Insisten en decir que lo de Nisman fue un homicidio y la verdad es que acá no hay ninguna prueba que diga tal cosa", remarcó en este sentido el Presidente al dialogar con El Destape Radio.

En este punto, el Presidente afirmó que habló "francamente" de lo que ve y se refirió al documental de Netflix del 2020 denominado "Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía", indicando que este "saca más o menos la misma conclusión" que él sostiene.

Sin embargo, la mención del documental llama la atención porque el mismo Fernández aparece en este, aunque manifestando lo contrario que sostiene hoy en día: "Hasta el día de hoy dudo que se haya suicidado", indicó en su momento el Presidente.

En contraste con sus declaraciones pasadas, este miércoles Fernández resaltó que "hasta acá la justicia no ha dicho otra cosa (distinta a la teoría del suicidio), esta es la verdad. Hay un solo procesado que fue el que le dio el arma, pero no está acusado de homicidio".

Según subrayó el primer mandatario este jueves al dialogar con El Destape, "ha habido una enorme tergiversación" de lo que dijo: "En la frase aislada aparece el nombre de Nisman porque fue parte de la pregunta concreta".}Además, reveló que la pregunta de TN lo "sorprendió" ya que se preguntó "que tiene que ver Nisman en esto".

Por otro lado, el Presidente hizo referencia a la seguridad de los fiscales y destacó que ninguno debe "sentirse en riesgo" dado que, según aseguró, en su gobierno "no amenazan, ni persiguen, no operan ni sobre fiscales, ni sobre jueces".

"Yo ayer puse muy de relieve en el reportaje que una de las tranquilidades que tengo es que yo le prometí a los argentinos que iba a terminar con las malas prácticas de los servicios de inteligencia operando en la Justicia, de armar causas judiciales, de hacer mesas judiciales, y para mi eso es un orgullo, nosotros pudimos terminar con esas prácticas", cerró destacando su gestión.