Alberto Fernández: "Nisman se suicidó, espero que no haga algo así el fiscal Luciani"

En lo que es la primera entrevista que da desde la asunción de Sergio Massa como superministro de Economía, el presidente Alberto Fernández dijo esta noche que el indulto es una "rémora de la monarquía" presente en el ordenamiento jurídico argentino.

El primer mandatario se expresó de esta manera en el marco de una jornada marcada por las declaraciones del ex juez de la Corte, Eugenio Zafaronni, quien hoy reclamó que, si era condenada en la causa Vialidad, debía ser indultada.

El jefe de Estado se apoyó, para dar sus definiciones, en el rechazo que la propia CFK hizo de la figura del indulto al retuitear un posteo del senador y ex titular de la AFI, Oscar Parrilli. "Para CFK ni indulto ni amnistía: Justicia", tuiteó el senador y extitular, entre otros cargos, de la AFI y la presidenta del Senado lo compartió desde su cuenta.

"La que no quiere pensar en un indulto es Cristina. Yo siempre he dicho lo mismo, el indulto es una rémora de la monarquía", sostuvo el mandatario.

"No tendríamos que estar hablando de un indulto porque no hay ninguna condena. Hay un proceso en marcha, no sabemos cómo va a resolver la Justicia, pero ya establecieron una condena mediática. No he pensado en un indulto porque aspiro a la justicia", siguió.

"El Presidente está muy alejado de licitaciones públicas de ese tipo. Si esto es una asociación ilícita, todos los diputados y senadores son parte de la asociación ilícita ", dijo y se preguntó: "¿Quién va a querer ser presidente si se va a tener que hacer responsable de todo lo que pasa debajo de su gobierno?"

"Yo no robé y en mi Gobierno no se robó. Puse todo mi empeño para que nadie robe. Al día de hoy no tenemos cuestionamientos de ese tipo", aseguró el Jefe de Estado.

En la entrevista, transmitida por el canal TN, el Presidente aprovechó el debate sobre la posibilidad de insultar a la expresidenta para arremeter contra la Justicia argentina, a la que le atribuyó un contenido tan monárquico como el propio indulto.

Alberto Fernández defendió, además, la honestidad de su compañera de fórmula y actual presidenta del Senado. "Cristina es una persona honesta", afirmó Alberto.

"Cristina Kirchner no tiene nada que ver en esta causa, no tengo ninguna duda. No cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen", dijo el Presidente en A Dos Voces. "Es una mujer honesta, no ha participado en nada de lo que están diciendo", agregó.

En este marco, el mandatario criticó fuertemente el proceso judicial sobre la supuesta corrupción en la obra pública que involucra a la expresidenta, donde dijo que "ella, como presidenta, no podía saber lo que ocurría en esas licitaciones", en las que participó centralmente el empresario Lázaro Báez, un íntimo de la familia presidencial.



Alberto no puso reparos a la movilización que prepara el kirchnerismo para respaldar a su jefa política. "No me preocupa que la gente salga a la calle. Creo que tenemos que generar una gran movilización para defender la democracia, los derechos humanos y la justicia independiente. A los peronistas nunca nos preocupó estar en las calles", afirmó.

"Luciani dijo un montón de disparates jurídicos", dijo el Presidente.

En este contexto, el Presidente rechazó las comparaciones entre la suerte que corrió el fiscal Alberto Nisman, quien apareció muerto en su departamento cuando se disponía a visitar el Congreso para explicar su posición sobre las imputaciones a Cristina por la firma del memorándum con Irán, con la que podría correr el fiscal Diego Luciani, que ahora la acusa de haber conformado una asociación ilícita para robar en las licitaciones de la obra pública en Santa Cruz.

"Nisman se suicidó, espero que no haga algo así el fiscal Luciani", dijo el Presidente, como parte de su rechazo a las comparaciones, a las que consideró un disparate.





En la entrevista con el programa "A dos voces", Alberto también habló de economía, donde advirtió que "los datos macroeconómicos son positivos. Crecimos más del 6% en lo que va del año, y la capacidad productiva está entre el 65 y el 70%. Además, generamos 1.200.000 puestos de trabajo".

En relación a los problemas, reconoció que la existencia de una alta inflación es el principal de ellos, pero atribuyó la situación a la herencia macrista y a los efectos de la pandemia.

Alberto se refirió, además, a la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, y dijo: "Sergio ha traido tranquilidad a los mercados".





nota en desarrollo