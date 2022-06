Alberto Fernández: "El problema de la Argentina es que está creciendo mucho"

El presidente Alberto Fernández dialogó este miércoles por la noche con C5N luego de viajar a Jujuy para visitar a Milagro Sala, quién se encuentra internada a raíz de un cuadro de trombosis.

En este marco, el primer mandatario respondió a los pedidos de indulto que recibió de parte del ala más dura del Gobierno y remarcó que no es su potestad otorgarle un perdón total a Sala, ya que sus procesos judiciales dependen de la Justicia jujeña y no de la nacional .

Por otro lado, también se refirió a la compleja situación económica, la cual disparó al dólar blue y a los financieros $ 33 en las últimas tres semanas; habló sobre la falta de gasoil, sobre el rol de la oposición y sus perspectivas para las elecciones del año entrantes.

¿POR QUÉ ALBERTO FERNÁNDEZ NO PUEDE INDULTAR A MILAGROS SALA?

Luego de que el presidente interrumpiera su agenda para viajar a Jujuy a visitar a la referente de la Organización Barrial Túpac Amaru, quién se encuentra internada a raíz de un cuadro de trombosis venosa profunda, este recibió críticas del ala más dura del Gobierno y de los movimientos sociales.

Luego de la conferencia de prensa de Fernández en el hospital, distintos referentes le insistieron a Fernández para que le otorgue un indulto presidencial a Sala. Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), incluso le exigió que "ponga las pelotas arriba de la mesa" y le dé su perdón.

"No puedo indultar a Milagro Sala porque ha sido juzgada por tribunales provinciales", indicó Alberto Fernández.

En este sentido, el presidente respondió que no puede "indultar a Milagro Sala porque ha sido juzgada por tribunales provinciales", por lo que el responsable de otorgar el indulto sería el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

"Yo le pido a todos los compañeros que me piden que indulte a Milagro Sala que lean la Constitución", subrayó. Y, para reforzar, sumó: "No me pidan que haga un gesto político que sea contradecir la Constitución, porque yo soy un respetuoso de los derechos constitucionales y del estado de derecho. No voy a hacer esa locura. Yo estoy al lado de Milagro y siempre lo estuve ".

Por otro lado, el presidente se refirió al complicado panorama económico que empeoró en las últimas semanas con subas récord del dólar paralelo y de los financieros, empujados por la caída de los bonos en pesos y el nuevo cepo a las empresas importadoras.

"La economía argentina es un problema estructural, ¿y quieren que lo arregle yo en dos años? No es así", cuestionó Fernández, quién también defendió la labor del señalado ministro de Economía, Martín Guzmán.

"Echarle la culpa a Guzmán es una crueldad. El de la inflación es un problema que lleva más de 15 años con registro de dos dígitos. Él no trajo la inflación", subrayó en defensa de su funcionario, destacando que Guzmán "resolvió el problema con los acreedores privados y logró un acuerdo con el FMI que no significó ningún tipo de condicionamiento para poder seguir creciendo".

También resaltó que "pasamos el primer trimestre cumpliendo metas", por lo que valora al ministro de Economía como un funcionario "que quiere hacer cumplir el programa económico fijado y que trabaja permanentemente".

En este marco, afirmó que "el problema de la Argentina es que estamos creciendo mucho" y, por ende, cuando el país crece "faltan dólares" . Así, Fernández justificó el nuevo cepo impuesto por el BCRA.

Además, argumentó que la alta inflación nacional también se explica en parte por el escenario de suba de precios generalizada en todo el mundo: "He escuchado a todos los líderes del mundo quejarse por la inflación, todos tenemos que trabajar juntos para anclar las expectativas sobre la inflación", manifestó.

Y, al respecto, concluyó remarcando que desde el Estado se debe bajar el déficit fiscal para aliviar la inflación. "Hubo momentos en que tuvimos que ir al déficit, como la pandemia, pero no podemos vivir eternamente con déficit, tenemos que ir paulatinamente reduciéndolo", agregó.

Finalmente, también hizo referencia a los faltantes de gasoil que afectan a la Argentina y que llevaron a la Mesa de Enlace a anunciar un paro nacional del campo para mediados de julio: "Tienen que entender es que en todo el mundo falta el gasoil, no es que le falta a la Argentina", fundamentó el jefe de Estado.

Por su parte, Fernández también fue consultado por la interna política que afecta al Frente de Todos, que lo enfrenta a él y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y cómo se desarrollarán las elecciones del 2023 en el frente oficialista en este contexto.

Frente a esto, el presidente insistió nuevamente con la idea de que el Frente de Todos se enfrente en una interna en las próximas PASO: "Nada puede ser mejor para un candidato que el hecho de que lo haya elegido la gente y que eso no sea un acuerdo super estructural", consideró, remarcando que esto sería "lo mejor que le puede pasar" al oficialismo, por que lo que "nadie debe ofenderse por eso".

"No hay peor peronismo que el peronismo quieto, inmovilizado. El mejor peronismo es el que está movilizado, que discute, que compite, que debate", concluyó.