Gerardo Morales cuestionó la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala: "Es una falta de respeto a Jujuy"

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, expresó hoy su disgusto por la decisión del presidente Alberto Fernández de cancelar parte de su agenda para visitar a Milagro Sala, internada desde el lunes por una trombosis venosa profunda.

Durante su discurso en la inauguración de la Escuela Secundaria 48 en Alto Comedero, Morales dijo hoy que fue "una falta de respeto" al pueblo jujeño que el mandatario sólo haya viajado para realizar una "visita personal" a la líder de la Tupac Amaru.



"Me duele que el Presidente haya estado acá haciendo una visita personal y no me haya visitado. Inclusive lo estaba esperando en mi despacho. Comparto que tendría que estar en este acto. En la medida que el país no rompa esta cultura de la grieta y de gobernar para las facciones, nos va a ir mal como pueblo. Y esto se ha profundizado hoy", exhortó el gobernador.



De su parte y antes de visitar a la líder de Tupac Amaru, Fernández había explicado ayer el motivo de su viaje , tras su participación en la cumbre del G7 en Alemania.

"Llegué del viaje de Alemania (este lunes) y me enteré de que Milagro estaba internada con un coágulo que comprometía su salud. Hablé con el marido de Milagro y le dije mañana estoy allí. No es de ahora sino que desde siempre he planteado lo indebido de la detención de Milagro Sala y las irregularidades de su proceso", resaltó el Presidente en diálogo con AM 750.

Además, consideró que "la situación es muy grave porque Milagro Sala lleva 7 años presa y su salud se ha deteriorado mucho" y concluyó: "La verdad que no me deja tranquilo la situación y lo que quise es acompañarla, dar testimonio de mi compromiso. Los Derechos Humanos son la base de un Estado de derecho".