Alberto Fernández anticipa cambios en el acuerdo con el FMI y amenaza echar a funcionarios

Alberto Fernández no está dispuesto a sentarse a hablar con Cristina Kirchner por ahora porque tiene en claro que piensan diferente en muchos temas, pueden debatir ideas, pero no están en juego dos modelos contrapuestos.



Sin embargo, en su hoja de ruta para el futuro inmediato del gobierno el Presidente evaluó desde su gira en Europa que "la economía debe seguir un plan con sentido común". No puede estar atado a lo que diga cualquiera y sin lógica alguna.

Luego de partir de su visita oficial en Madrid y durante el vuelo que lo trajo a Alemania para reunirse con el canciller Olaf Scholz, Fernández dialogó con su comitiva no solo del resultado del primer tramo de la gira europea, sino también las repercusiones de sus recientes ataques a Cristina Kirchner.

Según pudo saber El Cronista de allegados al Presidente, Alberto dejó en claro que no hace falta en estos momentos mantener una charla a solas con la vicepresidenta.

"No me preocupan las críticas de Cristina. Tenemos en claro que pensamos diferente. Pero no son dos modelos contrapuestos. Tenemos el mismo objetivo. Ella quiere ir a Mar de Plata por la ruta 11 y yo por la 2 pero el destino es el mismo", comentó el presidente a un secretario de Estado qué forma parte de la reducida comitiva. Para el jefe de Estado estos son "escenarios normales de tensión que siempre hay en la política".

El rumbo económico

Dicho esto, Fernández dejó en claro que no permitirá que la Argentina escape del "esquema de sentido común en la economía", y allí piensa en algunas ideas que observa de la realidad actual para el futuro inmediato. Esto se puede traducir en los siguientes escenarios que vislumbra el Presidente:

No ve a nadie del kirchnerismo en estos momentos en el Congreso que quiera obstruir al Gobierno.

Los proyectos de Máximo Kirchner y sus aliados sobre adelanto de aumentos salariales mínimos ya lo habían evaluado. Y la iniciativa de una moratoria jubilatoria la van a analizar en la Casa Rosada, siempre bajo el paraguas tácito de que ello no implique aumentar la emisión monetaria y se logre con recursos genuinos.

y sus aliados sobre adelanto de aumentos salariales mínimos ya lo habían evaluado. Y la iniciativa de una moratoria jubilatoria la van a analizar en la Casa Rosada, siempre bajo el paraguas tácito de que ello no implique aumentar la emisión monetaria y se logre con recursos genuinos. Tambien el presidente analizó con su equipo que se deberá cuidar hasta junio y julio el cuello de botella del gasto para evitar el escenario de no tener dólares y complicar así las compras de gas en el invierno.

El Presidente está convencido de que en el actual mundo de guerra y cambios en la economía será necesario revisar más adelante el acuerdo que selló la Argentina con el FMI .

. La lógica del "sentido común en la economía" que intenta traducir en la coalición gobernante el Presidente destaca que "no se puede vivir siempre con déficit fiscal" aunque tampoco se debe dejar que haya un nivel tan elevado de tarifas públicas, según dijo un funcionario.

En este sentido, el aumento de tarifas segmentado que armó el ministro de Economía Martín Guzmán y que resisten en el kirchnerismo deberá ser refrendado por el ENRE y "al que no le guste se deberá ir", comentó tajante un secretario de Estado qué dialogó del tema con Fernández. Este mensaje apunta sustancialmente al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.

El Gobierno espera avanzar cuanto antes avanzar con los proyectos de ley que envió al Congreso, como ser la ley de incentivo industrial, el proyecto de industria automotriz y de electromovilidad.

Hacia el futuro inmediato, el Gobierno no cree que las paritarias vayan a ser un problema para la inflación. "A los que hay que ir a preguntar por la inflación es a los formadores de precios", deslizó el Presidente antes de bajar en Berlín, donde este miércoles se reúne con el canciller alemán Olaf Scholz.