Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, advirtió sobre los aspectos que deben analizarse antes de invertir en una vivienda. De ese modo, a través de su cuenta de TikTok, explicó qué factores revisa antes de comprar una propiedad y por qué es importante evaluar tanto su precio como los gastos asociados a la operación.

El especialista también señaló algunos errores frecuentes que pueden reducir la rentabilidad de una inversión inmobiliaria, como confiar en beneficios prometidos sin verificarlos, ignorar la normativa de alquileres o no calcular los costes de una reforma. Por eso, recomendó estudiar las cifras reales, comprobar la situación jurídica del inmueble y analizar la demanda de alquiler de la zona.

Los cuatro aspectos que Sergio Gutiérrez revisa antes de comprar una vivienda

El experto inmobiliario advirtió: “Nunca inviertas en una vivienda sin revisar esto”, y mencionó cuatro factores que considera fundamentales antes de invertir en una propiedad. Estas son las siguientes:

El valor del inmueble: analizar cuánto podría caer su precio durante una crisis, si tiene margen de revalorización y si su coste resulta atractivo frente al mercado. Los números reales de la inversión: calcular el precio de compra, los ingresos por alquiler, los gastos de comunidad, el IBI, las derramas, los impuestos y los costes de compraventa. Gutiérrez destacó la importancia de conocer la rentabilidad neta, en lugar de limitarse a la bruta. El estado jurídico: comprobar si existen cargas, procedimientos judiciales, ocupantes o contratos vigentes que puedan afectar a la operación. La situación del alquiler: si la vivienda ya está alquilada, revisar que los pagos estén al corriente, la antigüedad del contrato y las condiciones acordadas.

La situación jurídica de la vivienda es uno de los puntos que conviene revisar antes de comprar. Shutterstock

Los errores que pueden reducir la rentabilidad de una inversión inmobiliaria

Gutiérrez también advirtió sobre varias equivocaciones que pueden afectar los resultados económicos de una compra. Entre ellas, destacó confiar en una rentabilidad prometida sin verificar los datos y adquirir propiedades en zonas conflictivas o con poca demanda de alquiler.

Otro error consiste en no calcular los impuestos ni comprobar la normativa aplicable a los arrendamientos. Estos factores pueden modificar los ingresos esperados y los gastos que deberá asumir el propietario.

El especialista también alertó sobre el riesgo de comprar una vivienda para reformar sin calcular cuánto tiempo llevará la obra. Durante ese período, el inversor puede pasar meses sin cobrar un alquiler, mientras continúa afrontando los gastos asociados al inmueble.

Comprar en zonas con poca demanda de alquiler puede comprometer los ingresos esperados. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Comisiones, impuestos y reformas: qué calcular antes de invertir

Antes de cerrar una operación, Gutiérrez remarcó la importancia de incluir todos los costes en las cuentas para determinar si la inversión resulta rentable, y señaló que las comisiones elevadas pueden reducir significativamente los beneficios de una inversión. Según advirtió, estos pagos pueden llegar a consumir la rentabilidad del primer año.

Por eso, su recomendación es no tomar una decisión basándose únicamente en el precio de la vivienda o en una estimación de ingresos por alquiler. Revisar la documentación, verificar las cifras y calcular los gastos antes de comprar permite evaluar mejor los riesgos y la rentabilidad real de la operación.