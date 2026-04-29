La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) endureció los controles sobre los monotributistas y encendió una señal de alerta para miles de contribuyentes. A partir de un nuevo esquema de fiscalización, el organismo analizará con mayor detalle los gastos, consumos y movimientos financieros declarados dentro del régimen simplificado. ARCA comenzó a cruzar información de manera más exhaustiva entre facturación, consumos personales y movimientos bancarios. El nuevo criterio central es la coherencia entre los ingresos declarados y el nivel de gastos del contribuyente. Quienes registren operaciones económicas que no coincidan con los ingresos declarados podrían ser recategorizados, sancionados o directamente dados de baja del Monotributo. Cuando el organismo detecta desajustes entre lo que una persona factura y lo que gasta o deposita en sus cuentas, se genera una alerta automática. En esos casos, ARCA puede exigir documentación adicional para justificar el origen de los fondos o avanzar directamente con una recategorización o exclusión del régimen. Uno de los principales focos de control está puesto en los gastos personales y las compras realizadas por los monotributistas. Entre los gastos que pueden generar sanciones se encuentran: Si estos consumos exceden los parámetros permitidos, ARCA puede recategorizar al contribuyente a una categoría superior o iniciar un proceso de exclusión del Monotributo. Más allá de los gastos, existen múltiples situaciones que pueden derivar en la baja automática del régimen. Entre las principales causas de exclusión se destacan: