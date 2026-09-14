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El INDEC difundió este lunes la canasta de crianza de agosto. El informe pone un número exacto sobre una pregunta cotidiana: cuánto cuesta sostener a un chico en la Argentina. La medición abarca a los menores de hasta 12 años y se actualiza todos los meses.

La canasta combina dos componentes. Por un lado, los bienes y servicios: comida, ropa, transporte, salud, educación y vivienda. Por el otro, el costo del cuidado, que valoriza en pesos las horas dedicadas a criar. El organismo calcula la serie desde 2020 y la publica junto a los datos de inflación.

¿Cuánto cuesta tener un bebé?

Un bebé menor de un año costó $ 557.303 en agosto. De ese total, $ 181.852 son bienes y servicios y $ 375.450 corresponden al cuidado. Es decir, dos de cada tres pesos se van en atenderlo.

La explicación está en las horas. El INDEC estima 147 horas mensuales de cuidado para un bebé, valuadas a $ 2554 cada una. En doce meses, la crianza de un recién nacido subió 29%, por debajo de los precios generales de la economía, que avanzaron 33,5%.

El gasto en bienes y servicios es el más bajo de los cuatro tramos. Un bebé come menos, no paga transporte ni cuota escolar y su requerimiento nutricional equivale al 35% del de un adulto. Todo el peso del gasto está en el tiempo, no en el consumo.

Un bebé menor de un año costó $ 557.303 en agosto. Imagen creada con ChatGPT

¿Cuánto cuesta un chico de 1 a 3 años?

Este es el tramo más caro en términos de cuidado. Criar a un chico de 1 a 3 años demandó $ 663.900 en agosto: $ 234.814 de bienes y servicios y $ 429.086 de cuidado. Es el único tramo donde el cuidado supera los $ 429.000.

El motivo es simple: a esa edad no hay escuela obligatoria. El informe asigna 8 horas diarias de cuidado, el máximo de toda la serie, porque no existe un dispositivo público que lo reemplace. Son 168 horas por mes, unas 40 semanales.

El gasto de bienes y servicios también sube. El chico ya camina, come más y gasta ropa. Todo eso se aplica sobre la canasta básica total del Gran Buenos Aires.

Criar a un chico de 1 a 3 años demandó $ 663.900 en agosto.

¿Cuánto cuesta un chico de 4 a 5 años?

Acá la cuenta baja. Un chico de 4 a 5 años costó $ 567.243 en agosto: $ 299.064 de bienes y servicios y $ 268.179 de cuidado. El jardín de infantes le ahorra plata a las familias, aunque el total siga arriba del medio millón.

La lógica del INDEC es explícita. La jornada escolar pública del nivel inicial dura 3 horas diarias y funciona como un dispositivo de cuidado. Esas horas se descuentan del mínimo de 8. Quedan 5 horas diarias, 105 mensuales, casi un 40% menos que en el tramo anterior.

Por primera vez, el gasto en bienes y servicios supera al de cuidado. El consumo pesa más que el tiempo a partir de los 4 años. La ropa, el transporte, los útiles y la alimentación empiezan a llevarse la porción más grande del presupuesto.

¿Cuánto cuesta un chico de 6 a 12 años?

Es el tramo más caro de todos: $ 713.070 por mes. Se reparte en $ 370.990 de bienes y servicios y $ 342.080 de cuidado. Un preadolescente cuesta $ 155.767 más por mes que un bebé.

La paradoja es que necesita menos horas de acompañamiento. La primaria pública descuenta 4 horas diarias, así que el cálculo se reduce a 84 horas mensuales, la cifra más baja de la serie. Pero esas horas se pagan mucho más caras.

El INDEC aplica acá otro valor: $ 4072 la hora, contra $ 2554 en los tramos menores. La diferencia está en el régimen de casas particulares, que liquida por hora cuando la carga semanal es inferior a 24 horas.

Tener un niño preadolescente cuesta $ 713.070 por mes. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El cuidado, el gasto que nadie factura

En los cuatro tramos, el cuidado explica entre el 47% y el 67% del total. Es el rubro más grande y el menos visible del presupuesto familiar. En la mayoría de los hogares nadie lo paga: lo absorbe una madre, una abuela o una vecina.

Esa es la discusión que el indicador busca abrir. El INDEC no mide lo que las familias gastan, sino lo que costaría comprar en el mercado el tiempo que hoy se dona gratis. El trabajo no remunerado tiene precio, aunque no tenga factura.