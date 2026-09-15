La utilización de la capacidad instalada en la industria cayó al 58,2% en julio, nivel inferior al del mismo mes de 2025, que fue de 58,4%, informó este martes el INDEC.

Los bloques sectoriales que presentan niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general son refinación del petróleo (89,9%), industrias metálicas básicas (71,8%), papel y cartón (69,6%), productos alimenticios y bebidas (66,0%) y sustancias y productos químicos (61,4%).

En tanto, los bloques sectoriales que se ubican debajo del nivel general son edición e impresión (54,6%), productos minerales no metálicos (48,6%), productos textiles (45,3%), productos del tabaco (45,2%), productos de caucho y plástico (40,2%), industria automotriz (39,0%) y metalmecánica excepto automotores (38,3%).

La industria metalmecánica excepto automotores presenta en julio un nivel de utilización de la capacidad instalada de 38,3%, inferior al registrado el mismo mes del año anterior (49,0%), relacionado principalmente con los menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico.

De acuerdo con datos del índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), la fabricación de maquinaria agropecuaria presenta una disminución interanual de 46,6%, mientras que la fabricación de aparatos de uso doméstico registra una caída de 20,9% para la misma comparación.

Los productos minerales no metálicos registran en julio un nivel de utilización de la capacidad instalada de 48,6%, inferior al del mismo mes de 2025 (57,1%), como consecuencia de la menor elaboración de vidrio, cemento y de otros materiales para la construcción.

Por su parte, la industria automotriz muestra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 39,0%, inferior al de julio 2025 (44,1%), debido a la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices.

La utilización de la capacidad instalada en la industria cayó al 58,2% en julio, nivel inferior al del mismo mes de 2025

Las industrias metálicas básicas, en tanto, presentan en julio un nivel de utilización de la capacidad instalada de 71,8%, superior al registrado el mismo mes del año anterior (63,9%). Según datos de la Cámara Argentina del Acero, la producción de acero crudo presenta un aumento interanual de 15,3% en el mes bajo observación .

La refinación del petróleo presenta un nivel de utilización de la capacidad instalada de 89,9%, superior al registrado el mismo mes del año anterior (81,7%) debido al mayor nivel de procesamiento de petróleo crudo.

La producción de papel y cartón presenta un nivel de utilización de la capacidad instalada de 69,6%, mayor a la del mismo mes del año anterior (59,7%). De acuerdo con datos del IPI manufacturero, la fabricación de papel y productos de papel presenta un aumento interanual de 12,6% en julio 2026.

Los productos alimenticios y bebidas presentan un nivel de utilización de la capacidad instalada de 66,0%, superior al registrado en julio del año anterior (65,2%), relacionado principalmente a la mayor molienda de oleaginosas. De acuerdo con datos del IPI manufacturero, la molienda de oleaginosas muestra un aumento interanual de 10,7%.