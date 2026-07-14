El partido entre Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, previsto para este miércoles a las 16 (hora local), fue catalogado por las autoridades de Seguridad de la Nación y el FBI como “el encuentro de mayor riesgo de todo el torneo” . En consecuencia, las autoridades del Gobierno se pusieron al hombro un operativo con controles reforzados y un despliegue preventivo, en coordinación con la Ciudad de Buenos Aires, FIFA y fuerzas interjurisdiccionales.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, detalló este martes los principales lineamientos del dispositivo. “ Teniendo en cuenta un conjunto de características se definió un refuerzo policial de agentes, no solo del estado de Georgia, sino de seguridad privada y también agentes interjurisdiccionales: el partido va a contar con 1600 agentes policiales ” , explicó la funcionaria esta mañana.

Los refuerzos también se trasladan a la Embajada de Gran Bretaña en Argentina, situada en Dr. Luis Agote 2412, en el exclusivo sector de “La Isla” dentro del barrio de Recoleta, y las zonas de concentración por los festejos que puedan producirse tras el partido, que se disputará mañana.

“Con Ciudad trabajamos de manera conjunta, el punto de encuentro es el Obelisco, actúa Ciudad en primera instancia, pero estamos a disposición para acompañar . Queremos que el festejo sea en paz”, remarcó la ministra en declaraciones radiales.

El operativo se terminó de definir en distintas reuniones de coordinación realizadas en el Centro Internacional de Cooperación Policial (IPCC), en Leesburg, Virginia, según informaron fuentes del área a El Cronista. Estas transcurrieron durante la jornada del lunes y participaron el jefe de Evaluación y Análisis de Riesgos de FIFA, representantes del FBI, de la policía del estado de Georgia, de la policía de Miami y de la policía de Inglaterra.

Además de una delegación argentina integrada por el comisario mayor Alejandro Eboli, de la División de Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, y el director nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, Franco Berlin.

Verificado y oficial | Argentina impide el ingreso al país a las personas que quieran entrar con estos pasaportes (foto: archivo)

Argentina en la semifinal: los detalles del operativo conjunto con EE.UU. e Inglaterra

Durante el encuentro se analizó el escenario de riesgo del partido y se definió un conjunto de medidas preventivas orientadas a garantizar el normal desarrollo del evento. La delegación argentina presentó un informe con recomendaciones para reforzar los dispositivos , entre ellas incrementar los controles de acceso, fortalecer la presencia policial en las inmediaciones y el interior del estadio, ampliar el despliegue de seguridad privada y avanzar en una sectorización más eficiente de las tribunas Norte y Sur .

El objetivo de esa sectorización es minimizar el contacto entre los grupos de simpatizantes con mayor nivel de radicalización, manteniendo al mismo tiempo la distribución de los sectores familiares y de plateas mixtas.

Como criterio general para sus competencias internacionales, la FIFA prioriza la integración de los espectadores por sobre la sectorización total de las parcialidades, pero en este caso la delegación argentina recomendó de forma expresa diferenciar los accesos entre ambas hinchadas en los sectores de mayor riesgo.

Fuente: XinHua Cheng Min

Como resultado de esa negociación, se acordó que la parcialidad argentina ingrese al estadio por la Puerta 4 y la inglesa por la Puerta 3. Además, no se permitirá el ingreso de botellas al estadio, y todas las bebidas que se comercialicen en el interior serán servidas exclusivamente en vasos, para evitar que los envases se utilicen como elementos contundentes.

También se resolvió reforzar significativamente la presencia de efectivos policiales en los alrededores del estadio y aumentar el personal de seguridad privada en tribunas y espacios comunes.

Uno de los puntos centrales del operativo es la prohibición de ingresar con banderas, indumentaria, pancartas o cualquier otro elemento con mensajes de odio, connotaciones políticas o contenido que pueda resultar provocativo para alguna de las dos parcialidades . Consultada puntualmente por las inscripciones alusivas a las Islas Malvinas, la ministra reiteró que no se permitirá el ingreso con ninguna bandera, camiseta o mensaje con contenido político o de provocación racial .

El reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, ocupadas por el Reino Unido, es un tema recurrente en los estadios del fútbol argentino, tanto en los cánticos como en las banderas que suelen desplegar las hinchadas en cada partido de la Selección. “Con las canciones se vuelve un poco más complicado, no se puede prohibir un canto ni taparle la boca a la gente. Las banderas no van a poder entrar, ya se ha establecido”, aseguró la funcionaria.

Las medidas de seguridad también incluyen un refuerzo especial en los hoteles donde se alojan ambas delegaciones y en todos sus traslados oficiales.

35.000 nombres con derecho de admisión restringido

Otro de los ejes centrales del operativo en coordinación con Estados Unidos, es el control sobre eventuales viajes de integrantes de barras bravas. La preocupación surgió después de que en redes sociales circularan convocatorias para que hinchas con antecedentes viajen a Atlanta a presenciar el partido.

Ante ese escenario, el Ministerio de Seguridad activó el nivel máximo del sistema “Alerta Halcón”, una herramienta desarrollada junto con la Dirección Nacional de Migraciones que permite detectar en tiempo real cuando una persona alcanzada por el derecho de admisión abandona el país. Para este partido, el mecanismo emite además una notificación automática que recibe Franco Berlín, quien traslada la información a las autoridades estadounidenses para reforzar los controles migratorios.

El Gobierno argentino ya había remitido al Comité Organizador del Mundial -integrado por la FIFA y las autoridades de Estados Unidos, Canadá y México-una base de datos de alrededor de 33.000 a 35.000 personas incluidas en el Registro Nacional de Personas con Derecho de Admisión. Entre ellas, personas que no cumplieron con la cuota alimentaria o tienen antecedentes penales.

Según las autoridades, la mayoría de esos nombres corresponde a restricciones por causas menores, como incidentes en el ingreso a un estadio o intentos de acceso sin entrada, y solo una minoría está vinculada directamente a la conducción de barras bravas. Entre los clubes con mayor cantidad de hinchas incluidos en el listado figuran Boca Juniors, San Lorenzo, Almirante Brown, Independiente, River Plate, Vélez, Estudiantes, Gimnasia La Plata, Huracán y Racing .