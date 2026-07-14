Este martes, 14 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 6401 (Agua).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 14 de julio

1° 6401 11° 1122 2° 4824 12° 5895 3° 2548 13° 4406 4° 9381 14° 3242 5° 1295 15° 0138 6° 6891 16° 0987 7° 7612 17° 0179 8° 6036 18° 5004 9° 8647 19° 1820 10° 1667 20° 5628

¿Qué significa soñar con Agua?

Soñar con agua generalmente simboliza tu estado emocional, además de limpieza, renovación y necesidad de fluir.

Agua clara indica calma y claridad; agua turbia, agitada o en inundación sugiere confusión, miedos y emociones desbordadas.

¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?

Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático: