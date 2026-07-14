La Selección Argentina tuvo su último entrenamiento en Kansas City antes de partir rumbo a Atlanta, donde el miércoles 15 de julio jugará la semifinal del Mundial ante Inglaterra. En ese contexto, Lionel Messi publicó un mensaje en sus redes sociales para despedirse de la ciudad que fue la sede del equipo durante gran parte de la competencia.

“ El último en Kansas City. Gracias por todo ”, escribió el capitán de la Selección en Instagram, junto a cuatro fotos de la práctica. En las imágenes se lo ve entrenando en bicicleta fija con Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Nahuel Molina y Cristian “Cuti” Romero, además de jugando al fútbol-tenis con De Paul y Nicolás Otamendi.

El mensaje llegó en una jornada especial para el plantel, que después de la última práctica y del tradicional asado de despedida dejó definitivamente Kansas City para viajar rumbo a Atlanta, donde este miércoles enfrentará a Inglaterra por un lugar en la final.

Kansas City fue mucho más que una sede de entrenamiento para el equipo de Lionel Scaloni: funcionó como el bunker de la “Albiceleste” desde antes del inicio del Mundial y como punto de regreso después de varios de los partidos de la primera parte del torneo.

Durante la fase de grupos, Argentina viajó a las distintas ciudades en las que debía jugar y luego volvió a Kansas para continuar con la preparación, una rutina que empezó a modificarse recién en la etapa eliminatoria.

Tras el cruce con Cabo Verde, el plantel permaneció en Miami y luego se trasladó a Atlanta para enfrentar a Egipto, aunque posteriormente regresó una vez más a Kansas antes del tramo decisivo de la Copa del Mundo.

Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles 15 de julio en Atlanta, en uno de los duelos más esperados del Mundial 2026, con el recuerdo histórico de 1986 nuevamente presente y ante la posibilidad de jugar una nueva final.