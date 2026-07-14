En esta noticia Mundial 2026: cuáles son las dudas para enfrentar a Inglaterra

A horas de un duelo clave en la semifinal del Mundial 2026, Rodrigo De Paul habló con la prensa en medio de los cuestionamientos por sus bajos rendimientos con la Selección.

El mediocampista que comparte equipo con Lionel Messi en Inter Miami contó que Lionel Scaloni aún no precisó quiénes serán los 11 para enfrentar a Inglaterra.

“El técnico no dio el equipo, pero estoy tranquilo. Todos saben que este tipo de partidos me encantan, me motivan porque tienen un condimento especial que me despierta un montón de cosas. Lo estoy viviendo con mucha alegría. Tengo muchas ganas”, lanzó De Paul, quien es puesto en duda por la prensa debido a sus magros rendimientos contra Cabo Verde, Egipto y Suiza.

Asimismo, comenzaron a sonar los nombres de Nicolás González y Giuliano Simeone para tomar su lugar en el equipo titular. Por otra parte, hay quienes creen que la Selección podría parar una línea de 3 en la defensa, lo que le abriría una puerta a Nicolás Otamendi, subcapitán de Argentina.

Mundial 2026: cuáles son las dudas para enfrentar a Inglaterra

Otra de las interrogantes surge del lateral derecho, posición que pareciera ser asignada a Nahuel Molina Lucero. ¿Quién le compite? Gonzalo Montiel, jugador de River Plate, que siempre figura como su reemplazante.

“Nos enfocamos en nosotros, vamos a afrontar una semifinal y estamos preparados para eso”, expresó Montiel sobre las dudas del entrenador y agregó: “La ilusión siempre está. Como todos los argentinos, nos ilusionamos. Estamos en una semifinal, a un paso de otra final, y la afrontaremos de tal manera”.

“Los estuvimos analizando, son un rival difícil, juegan mucho con los extremos y vamos a trabajar para achicar el margen de error”, reveló el defensor sobre la preparación del cuadro local.

Por último, quien cargó de connotación el duelo contra la selección británica fue Alexis Mac Allister, quien se desempeña en el Liverpool. “Inspirarse en lo que hizo Diego es complicado, es casi imposible hacer las cosas que él hacía adentro de una cancha; solo Leo lo puede hacer. En estos días aparecen cosas en las redes, videos del Diego, del partido del 86; a uno lo ayudan verlas y recordarlas. Para nosotros Diego es una bandera muy importante como país y ojalá podamos hacer algo parecido a lo que ellos hicieron”, afirmó.