El economista y consultor Guillermo Mondino analizó la estrategia financiera del equipo liderado por Luis Caputo durante una entrevista en el streaming de Ahora Play. Para el profesor de la Universidad de Columbia, si bien los programas presentados por el Gobierno “ayudan a balizar” y reducen el riesgo, la clave de la sostenibilidad no reside en el corto plazo, sino en la capacidad de la gestión actual de anular los incentivos para una futura reestructuración de deuda.

“El foco de la acción de este gobierno no debería estar en el 2027 ni en los próximos seis meses. El mercado descuenta que Caputo va a tener el financiamiento“, sentenció Mondino. Según su visión, el objetivo estratégico debe desplazarse: “El foco debería ser dejar prefinanciado el 2028”.

El “Riesgo Kuka” y la ingeniería financiera: qué dice Mondino

El especialista se refirió a lo que el Ministro de Economía denomina “Riesgo Kuka”, vinculándolo directamente con el temor a un cese de pagos. “De lo que Caputo está hablando es fundamentalmente de la posibilidad de default“, explicó. Bajo este escenario, planteó que la administración asuma una actitud proactiva mediante el uso de excedentes y reservas para retirar de circulación los vencimientos más críticos del futuro mediato.

Para lograrlo, el economista sugirió aplicar herramientas de ingeniería financiera como el stripping de bonos que amortizan en cuotas (como el AL29 o AL30).

“El Gobierno podría pedirle a los bancos descomponer ese bono en un portafolio de ‘bonitos’ pequeños equivalentes a cada vencimiento. Ahí podría concentrar su energía en comprar solamente el 28. Sacar el 28 del mercado“, detalló.

La finalidad de esta maniobra sería contundente: “Que el 2028 no tenga riesgo significativo de default simplemente porque no están los dólares. Así, no habría incentivo inmediato por parte del gobierno que venga para reestructurar la deuda o imponer el cepo“.

Inflación y el “costo de la transición”

Sobre el combate contra el alza de precios, Mondino sostuvo que la prioridad oficial parece haber virado hacia la estabilización de la macroeconomía real. “Claramente la política monetaria y crediticia no está focalizada en un combate frontal a la inflación en este momento, sino más bien en abaratar los costos de la transición y facilitar el funcionamiento de la economía“, analizó.

A pesar de que el presidente Javier Milei cuestiona postulados tradicionales, Mondino recordó que “la evidencia muestra que efectivamente hay cierta correlación entre crecimiento un poco más bajo y procesos desinflacionarios de niveles intermedios”.

En el plano político, Mondino observó un cambio en la demanda social que podría obligar al Ejecutivo a revisar su discurso. “Me da la sensación de que no hay demanda social por sembrar caos o por el ‘nosotros versus ellos’. En parte porque al gobierno se le acabó mucho el haber estado obligado a arriar los estandartes de ‘la casta’“, advirtió.

Para el economista, una parte importante de la sociedad hoy reclama previsibilidad por sobre la confrontación: “Lo que tiene demanda es: ‘mantengamos las reglas de juego y denme horizonte’”. En ese sentido, puntualizó que si el Gobierno logra aumentar la probabilidad de que las reglas se mantengan, “vas a lograr un estiramiento de horizonte significativo que te va a destrabar mucho el funcionamiento de la economía”.