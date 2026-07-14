Existe una creencia muy arraigada en el mundo de las finanzas personales: si no movemos nuestro dinero, no estamos asumiendo riesgos. Quien conserva dólares bajo el colchón o en una caja de seguridad suele percibir que el valor de los billetes permanece inalterado y seguro en tanto estén guardados.

Sin embargo, la teoría económica clásica desmonta esta percepción a través de una de sus variables más de fondo: el costo de oportunidad. Toda elección, incluyendo la decisión de no hacer nada, implica, de manera inevitable, renunciar a un abanico de alternativas.

Con la consolidación de los Cedears (Certificados de Depósito Argentinos) en el mercado local, cayó la barrera para acceder a las empresas más grandes del mundo.

Esto significa que, hoy en día, la decisión de mantener una cartera puramente doméstica o de conservar liquidez estática en moneda dura conlleva un costo de oportunidad frente a los rendimientos de Wall Street que los inversores locales ahora pueden medir y evaluar de forma directa.

Qué es el costo de oportunidad

En economía, el costo de oportunidad se define como el valor de la mejor alternativa descartada al tomar una decisión . Dado que los recursos (como el tiempo y el capital) son limitados, elegir la opción “A” exige necesariamente renunciar a los beneficios que habría reportado la opción “B”.

Veamos un ejemplo cotidiano

Si una persona cuenta con una hora libre por la tarde y decide utilizarla para estudiar, el costo de oportunidad de esa decisión es el valor del descanso, del ocio o del dinero que habría generado trabajando durante esa misma hora.

(foto: archivo).

Trasladado al universo patrimonial, el costo de oportunidad existe siempre. Si un ahorrista decide conservar una suma de dinero inmovilizada, está pagando un costo equivalente al rendimiento que podría haber obtenido si hubiera colocado ese capital en la alternativa más eficiente disponible dentro de su espectro de riesgo.

Inversiones y costo de oportunidad, instrumento por instrumento

Cuando decidimos dónde colocar nuestro capital, el mapa de opciones se ramifica y cada camino elegido determina el costo de oportunidad respecto a los demás:

Dólar billete (estático)

Ofrece máxima liquidez y nula volatilidad nominal, pero su costo de oportunidad es la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación global y la renuncia a cualquier tasa de interés.

Plazo fijo o instrumentos de tasa en pesos

Buscan capturar rendimientos de corto plazo, pero su costo de oportunidad es la potencial pérdida de poder de compra si se produce un salto en el tipo de cambio real.

Fondos Comunes de Inversión (FCI) o bonos locales

Ofrecen rendimientos vinculados al riesgo de crédito local, asumiendo el costo de oportunidad de no participar del crecimiento de las economías desarrolladas.

Cedears de empresas extranjeras

Permiten capturar el rendimiento de firmas globales, pero con el costo de oportunidad de no aprovechar las elevadas tasas de retorno (y la volatilidad asociada) que a veces ofrecen las acciones y bonos argentinos en periodos de recuperación.

Tené presente que el hecho de que una decisión tenga un costo de oportunidad no significa que haya sido un error. Significa, simplemente, que toda elección en un mundo de recursos escasos tiene un precio implícito.

Wall Street (Imagen ilustrativa El Cronista - generada con inteligencia art

El costo de oportunidad de no participar en Wall Street

Cuando un inversor decide no incorporar empresas internacionales a su patrimonio, está tomando una decisión activa. El costo de oportunidad de esta postura es la imposibilidad de capturar una eventual suba en las plazas externas (como los mercados de Estados Unidos, Europa o Asia).

Es clave destacar dos premisas bajo la lupa de las finanzas conductuales:

Incertidumbre ex ante: Nadie conoce de antemano qué mercado u activo obtendrá el mejor desempeño en el año entrante. La asignación de capital se diseña bajo incertidumbre absoluta.

Identificación retrospectiva: El costo de oportunidad exacto de haber evitado un mercado solo puede calcularse y visualizarse con certeza matemática una vez que los hechos ya ocurrieron (ex post).

Por lo tanto, que exista un costo de oportunidad alto no invalida el proceso de toma de decisiones original si este fue coherente con el perfil del inversor.

El costo de oportunidad también existe a la inversa

Es un error conceptual creer que el costo de oportunidad solo castiga a quien no invierte en el exterior. Funciona exactamente con la misma fuerza en la dirección contraria.

Un inversor que decide dolarizar el 100% de sus ahorros mediante Cedears asume el costo de oportunidad de no participar en las eventuales subas del mercado doméstico. Históricamente, las acciones y los bonos argentinos han experimentado periodos de recuperación sumamente agresivos que superaron con creces los rendimientos promedio de las corporaciones de Wall Street en dólares.

El costo de oportunidad rige la relación entre todos los activos: bonos, acciones locales, fondos de liquidez inmediata, Cedears o inmuebles. Ningún instrumento es el ganador absoluto en todas las circunstancias.