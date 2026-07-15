Argentina a la final: la reacción de los diarios ingleses y el ingenioso juego de palabras de The Sun con Messi

La Selección argentina volverá a jugar una final del Mundial y enfrente tendrá a España, en un duelo que promete definir al nuevo campeón de la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México 2026. Más allá del presente de ambos equipos, el historial entre las dos selecciones muestra una marcada paridad, con triunfos repartidos y un único antecedente en una Copa del Mundo.

En total, Argentina y España se enfrentaron 14 veces, con seis victorias para cada uno y dos empates, un registro que anticipa un choque equilibrado en la definición del título. Además, ambos seleccionados mantienen pendiente la disputa de la Finalissima, postergada por el conflicto bélico en Medio Oriente.

El único antecedente en un Mundial favorece a Argentina

El primer enfrentamiento entre ambas selecciones se disputó en 1952, cuando el equipo dirigido por Guillermo Stábile se impuso por 1 a 0 en el estadio Santiago Bernabéu gracias a un gol de Ricardo Infante. Un año más tarde, la Albiceleste volvió a ganar, esta vez en el Monumental, por la mínima diferencia.

Uno de los partidos más recordados llegó en 1960, cuando José Sanfilippo anotó un doblete para el triunfo argentino por 2 a 0. España respondió un año después con una victoria por el mismo marcador en Sevilla, con goles de Alfredo Di Stéfano y Luis del Sol.

Luis Artime Goal (79') | Argentina vs. Spain (Foto: DAZN).

El único cruce mundialista entre ambos ocurrió en Inglaterra 1966. En aquella oportunidad, la Selección argentina se impuso 2 a 1 con dos goles de Luis Artime, un antecedente que hoy alimenta la ilusión de repetir la historia en una nueva final.

Los últimos cruces entre Argentina y España

Durante las últimas décadas, el historial continuó alternando victorias para ambos equipos. España ganó amistosos importantes en 1995, 2006 y 2009, este último con un gol de penal de Lionel Messi para la Albiceleste.

Sin embargo, Argentina también consiguió triunfos resonantes. El más recordado fue el 4 a 1 de septiembre de 2010 en el estadio Monumental, pocos meses después de que España se consagrara campeona del mundo en Sudáfrica. Aquella noche marcaron Lionel Messi, Gonzalo Higuaín, Carlos Tevez y Sergio Agüero, en una de las actuaciones más destacadas del ciclo de Sergio Batista.

El último partido entre Argentina y España

El antecedente más reciente entre las selecciones absolutas se disputó el 27 de marzo de 2018, en Madrid. En ese encuentro, España goleó 6 a 1 a la Argentina con un triplete de Isco y tantos de Diego Costa, Thiago Alcántara e Iago Aspas, mientras que Nicolás Otamendi convirtió el único gol del conjunto argentino.

Ocho años después de aquel duro resultado, ambos volverán a verse las caras, esta vez con el mayor premio en juego. Con un historial completamente igualado y el recuerdo del triunfo argentino en el único cruce mundialista, la final del Mundial 2026 sumará un nuevo capítulo a una rivalidad que promete escribir otra página en la historia del fútbol.