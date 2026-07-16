El flamante presidente argentino, Javier Milei, prometió un "plan de shock" para la economía. (Fuente: Reuters)

El presidente Javier Milei confirmó que no viajará a Estados Unidos para presenciar la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que se jugará este domingo 19 de julio en Nueva York.

El mandatario aseguró también que mantendrá su cábala de mirar el partido desde la Quinta de Olivos.

En una entrevista con Radio Mitre, el Presidente descartó la posibilidad de realizar un viaje relámpago para acompañar a la Selección en la definición del domingo y explicó que seguirá el encuentro desde la residencia presidencial, tal como hizo durante todo el torneo.

“ Vamos a seguir mirándolos desde Olivos, miré todos los partidos ahí ”, afirmó Milei tras la victoria de Argentina por 2 a 1 ante Inglaterra, que clasificó al equipo de Lionel Scaloni a una nueva final mundialista.

La Presidencia de la Nación difundió un comunicado en el que celebró la clasificación del equipo a la final. Milei siguió el partido, como ya es de costumbre, desde la quinta presidencial de Olivos junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El mandatario también reveló que repetirá una particular cábala de vestimenta, vinculada a una campera de YPF que utilizó durante los encuentros de la Selección.

“ Lo miro siempre con una campera de la petrolera que ya saben y ganamos, no me la saqué nunca más ”, sostuvo Milei, en referencia al atuendo que viene usando durante los partidos argentinos.

La final entre Argentina y España se disputará este domingo en Nueva York, luego de que el seleccionado argentino eliminara a Inglaterra y el conjunto español venciera a Francia en la otra semifinal.

Además, volvió a poner a disposición la Casa Rosada en caso de que la Selección argentina consiga la cuarta estrella y decida celebrar el título en Plaza de Mayo, con un operativo ya diseñado por Karina Milei y por la Casa Militar para que el festejo sea, en sus palabras, una fiesta “sin manchas” .

De esta manera, el Presidente seguirá la definición desde Olivos, con la misma cábala que acompañó el camino argentino hasta la final y con la expectativa de que el equipo de Scaloni logre el bicampeonato mundial.