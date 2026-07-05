Este domingo, Noruega logró una sorprendente victoria de 2-1 sobre Brasil en el marco de la fase de eliminación directa del Mundial 2026. Erling Haaland fue la estrella del encuentro, anotando dos goles importantes al minuto 34 y 44 de la segunda mitad. Brasil, en cambio, solo pudo marcar a través de Neymar, quien anotó un penal en el minuto 54.

La selección brasileña tuvo la oportunidad de adelantarse en el encuentro cuando Bruno Guimarães falló un penal en el minuto 13 del primer tiempo, lo que sería un punto crucial en el desarrollo del partido.

Martin Odegaard fue reconocido como el mejor jugador del partido, completando un total de 87 pases efectivos, además de recuperar 2 balones y hacer varias incursiones al arco rival.

El atacante noruego, Erling Haaland, no solo brilló en la delantera con sus dos goles, sino que también disparó a portería en 4 ocasiones y realizó 16 pases precisos durante el juego.

En cuanto a las tácticas, el técnico de Brasil, Carlo Ancelotti, presentó un esquema 4-4-2, alineando a Alisson como portero, con Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Douglas Santos en la defensa. El medio campo estuvo compuesto por Rayan, Bruno Guimarães, Casemiro y Gabriel Martinelli, mientras que Matheus Cunha y Vinicius Júnior conformaron la delantera.

Por su parte, Noruega, dirigido por Stale Solbakken, utilizó un sistema 4-3-3, con Orjan Nyland bajo el arco. La línea defensiva estuvo integrada por Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem y David Wolfe; en el mediocampo destacaron Sander Berge, Martin Odegaard y Patrick Berg; mientras que la delantera fue liderada por Alexander Sorloth, Erling Haaland y Antonio Nusa.

El partido, que tuvo lugar en el estadio Nueva York, estuvo bajo la dirección del árbitro Ismail Elfath.

Esta victoria sitúa a Noruega en los Cuartos de Final del torneo.

Cambios en Brasil

57’ 2T - Matheus Cunha fue sustituido por Endrick

67’ 2T - Gabriel Martinelli fue reemplazado por Neymar y Rayan por Danilo Santos

78’ 2T - Bruno Guimarães salió por Éderson Silva

Amonestación en Brasil:

50’ 2T - Neymar (Conducta antideportiva)

Cambios en Noruega

45’ 2T - Alexander Sorloth fue sustituido por Oscar Bobb, y Antonio Nusa por Andreas Schjelderup

63’ 2T - Julian Ryerson salió por Fredrik Aursnes

95’ 2T - David Wolfe fue reemplazado por Leo Östigard