La Albirroja de Paraguay se prepara para un desafío monumental al medirse con Francia hoy a las 18:00 (hora Argentina) en el estadio Filadelfia.

Tras eliminar a Alemania en una memorable tanda de penales, Paraguay está decidido a continuar su camino en el torneo enfrentando a una Francia que es considerada una de las favoritas para llevarse el título y que busca aumentar su cuenta hacia la tercera Copa del Mundo.

Con el equipo dirigido por Gustavo Alfaro, Paraguay llegó a octavos de final después de un electrizante partido donde, tras igualar 1-1, se impuso 4-3 en los penales gracias a la destacada actuación de su arquero, Orlando Gill. Este encuentro marca un regreso a las fases eliminatorias mundialistas para la Albirroja tras 16 años, y una victoria la llevaría a igualar su mejor actuación histórica, lograda en Sudáfrica 2010, cuando alcanzó los cuartos de final.

Francia, por su parte, llega a este encuentro con la confianza de una sólida actuación previa, habiendo derrotado 3-0 a Suecia con un espectacular doblete de Kylian Mbappé. Gracias a esta victoria, los galos se han clasificado a octavos de final por undécima vez, y el capitán francés ha acumulado ya seis goles en este Mundial, igualando a Lionel Messi y acercándose al récord de máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo.

El entrenador Didier Deschamps intentará mantener la hegemonía que ha forjado Francia en años recientes, donde ha alcanzado la final en cuatro de las últimas siete ediciones, ganando el torneo en 1998 y 2018.

El árbitro designado para dirigir el partido será Ilgiz Tantashev.

Resultados de Paraguay en el Mundial

Resultados de Francia en el Mundial

Horario de Paraguay y Francia según país