Argentina y Cabo Verde se enfrentarán este viernes 3 de julio, desde las 19, por los 16avos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el Hard Rock Stadium, Miami.

La Selección llega como favorita tras cerrar una fase de grupos perfecta y vencer 3-1 a Jordania en su último partido.

Enfrente estará Cabo Verde, que clasificó como segundo del Grupo H por detrás de España, luego de igualar sin goles ante Arabia Saudita, y ahora buscará dar la sorpresa para avanzar a los octavos de final.

Ambas selecciones buscarán la victoria para lograr su pase a octavos de la Copa del Mundo, donde se cruzarán con el ganador del encuentro entre Egipto y Australia.

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El primer hincha argentino en ingresar al Miami Stadium 🇦🇷 ¡EL PRIMER HINCHA ARGENTINO EN INGRESAR AL MIAMI STADIUM PARA EL DUELO VS. CABO VERDE! pic.twitter.com/X62Q5Ikv34 — TyC Sports (@TyCSports) July 3, 2026

El invicto de Cabo Verde en la fase de grupos Cabo Verde llegó a los 16avos de final sin conocer la derrota, aunque tampoco la victoria. Clasificó tras igualar los tres partidos del Mundial ante España, Uruguay y Arabia Saudita, un rendimiento que sorprendió a propios y extraños por la solidez defensiva mostrada frente a rivales de jerarquía.

Lo que hay que saber de Argentina antes del partido con Cabo Verde La Selección lideró el Grupo J de la primera etapa con triunfos sobre Argelia 3 a 0, Austria 2 a 0 y Jordania 3 a 1 con seis goles de Lionel Messi, quien, a sus 39 años, es la gran figura del equipo. Lo positivo para el entrenador Lionel Scaloni es que recuperó a Cristian Romero, quien frente a los austríacos había sufrido un golpe en la misma rodilla que se lesionó gravemente antes del torneo y su presencia estaba en duda. El defensor vuelve a ser titular en lugar de Nicolás Otamendi y la única duda es si sigue Facundo Medina o Nicolás Tagliafico se mantiene en el lateral izquierdo, con muchas más chances para el de Olympique de Marsella.

En la previa del partido de Argentina, igualan Australia y Egipto El equipo africano se había puesto en ventaja en el primer tiempo, pero Mohamed Hany no pudo despejar de forma correcta un centro desde el costado del área y se convirtió en su propia meta para el empate 1-1. LO EMPATÓ AUSTRALIA



Centro y Mohamed Hany, en contra, puso el 1-1 en el partido ante Egipto.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/V7POxZ21fq — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

La cábala del mate en la previa del partido ante Cabo Verde Instagram (@chiquitapia)

Dibu Martínez repite una cábala del Mundi de Qatar Dibu Martínez decidió renovar su imagen antes del encuentro de esta noche frente a Cabo Verde. El arquero de la Selección argentina visitó al peluquero y optó por un look que ya había mostrado durante la campaña consagratoria en el Mundial de Qatar 2022. En la previa del partido, Martínez se retocó el corte de pelo y sumó un detalle especial: se pintó la bandera argentina en el parietal izquierdo, un gesto que ya se había vuelto su sello en la cita mundialista.

Nicolás Tagliafico, el lateral izquierdo con pie en el equipo El defensor le ganaría la pulseada a Medina y volvería a ser titular en el lateral izquierdo, una posición que viene disputando durante todo el Mundial. Su experiencia en instancias de eliminación directa, sumada al recuerdo de Qatar 2022, lo convierte en una pieza clave para el esquema defensivo que planea Scaloni ante Cabo Verde.

El origen argentino detrás de los botines de Vozinha: Santiago Halty Los botines de Vozinha fueron creados por Santiago Halty, nacido en California pero con una infancia y adolescencia transcurridas en Buenos Aires. Tras la crisis de 2001 volvió a Estados Unidos, donde años después fundó su propia marca deportiva con fuerte identidad latinoamericana. Instagram (@santiago_halty) Su marca, Senda Athletics. nació con la idea de vincular el fútbol latinoamericano con estándares de comercio justo. La firma comenzó especializándose en botines de futsal, luego amplió su catálogo con pelotas y medias antideslizantes y, pocas semanas antes del Mundial, lanzó sus primeros botines para fútbol de campo, bautizados Mendoza y Rosario.

Ya juegan Australia y Egipto Ya se enfrentan en el Dallas Stadium. De este partido saldrá el rival en octavos para Argentina o Cabo Verde. EFE

El nuevo formato del Mundial 2026 con 16avos de final Por primera vez en la historia, el Mundial suma una instancia de 16avos de final, producto de la ampliación a 48 selecciones dispuesta por la FIFA. Es necesario disputar ocho partidos para ser campeón, uno más que en ediciones anteriores, lo que exige un desgaste físico mayor a los candidatos.

Cómo se transmite el partido: TV y streaming El encuentro se transmite en vivo por televisión a través de DSports, Telefé, TyC Sports y la TV Pública, canales disponibles también de forma online mediante DGO, Mi Telefé, Flow y Telecentro Play. Además, puede seguirse por las plataformas digitales Paramount+ y Disney+ Premium.

Cuándo y contra quién jugará el ganador del partido El ganador del partido avanzará a octavos de final y chocará contra Australia o Egipto, que se enfrentan este mismo viernes 3 de julio a las 15 (hora argentina) en el estadio de Dallas.

Los peculiares botines “Mendoza” que usa Vozinha Vozinha juega con los Senda Mendoza Elite, un modelo desarrollado por la marca estadounidense “con raíces argentinas”, SendaAthletics. Están construidos con microfibra de alta gama y una malla textil que integra la lengüeta para lograr un calce ajustado. El propio arquero pidió intervenirlos a mano con el escudo de la federación caboverdiana, pintado por un artista de su país.

Cómo vienen las apuestas para el partido Los pronósticos ubican a la Argentina como amplia favorita. Las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.22 contra los 20.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Cabo Verde, mientras que el empate cotiza cerca de 7.65. Pese a la diferencia en el papel, la sorpresa caboverdiana obliga a no confiarse.

El Hard Rock Stadium, el escenario del partido El duelo se juega en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, el mismo escenario en el que la Selección argentina levantó el trofeo de la Copa América 2024. El estadio, sede habitual de grandes eventos deportivos en Estados Unidos, espera un marco imponente con miles de hinchas argentinos en las tribunas. Hard Rock Stadium Miami

Cómo podría formar Cabo Verde ante Argentina El entrenador caboverdiano deberá definir si repite el equipo que sostuvo los tres empates de la fase de grupos. Vozinha será titular indiscutido en el arco, y se espera continuidad del bloque defensivo que resistió a rivales de jerarquía como España y Uruguay, priorizando el orden táctico por sobre las variantes ofensivas.

Vozinha, el arquero que se convirtió en sensación mundial Vozinha, cuyo nombre real es Josimar José Évora Dias, es el arquero de Cabo Verde que se transformó en la revelación del Mundial 2026. Con 40 años y sin club al llegar al torneo, estaba cerca del retiro antes de ser convocado. Tras 100 minutos de juego, el arquero pasó de 50.000 a 17 millones de seguidores en redes sociales, luego de sus actuaciones ante España y Uruguay, que lo instalaron como uno de los personajes más queridos de la competencia.

Lionel Messi, la gran figura y goleador del torneo El capitán argentino cerró la primera ronda como máximo goleador del Mundial 2026, consolidándose como una de las grandes figuras del certamen. A sus 39 años, sigue siendo el principal responsable ofensivo del equipo y el nombre que más expectativa genera de cara al debut en instancias de eliminación directa. Fuente: EPA JEFFREY MCWHORTER

Así fue la fase de grupos de Cabo Verde en el Mundial 2026 El equipo africano fue la gran sorpresa del certamen: terminó segundo en la zona H con tres empates, ante España 0 a 0, Uruguay 2 a 2 y Arabia Saudita 0 a 0. Llega invicto a esta instancia sin haber ganado un solo partido, algo inusual para un equipo que avanza en un Mundial.

Así fue la fase de grupos de Argentina en el Mundial 2026 La Selección tuvo un andar perfecto en la zona J, con triunfos sobre Argelia por 3 a 0, Austria por 2 a 0 y Jordania por 3 a 1, con cinco goles de Lionel Messi en total. Scaloni pudo rotar y administrar cargas físicas, cerrando la primera ronda con puntaje ideal y sin sobresaltos de peso.

La posible formación de la Selección argentina ante Cabo Verde A horas del partido, algunos futbolistas argentinos parten con grandes posibilidades de ser titulares ante Cabo Verde. Entre los que muy probablemente integren el equipo titular se encuentran el arquero Emiliano “Dibu” Martínez, el defensor Lisandro Martínez y el trío de mediocampistas que ganó el Mundial de Qatar 2022, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul. El astro Lionel Messi empezaría como titular, mientras que su acompañante es otra de las grandes preguntas de Scaloni: Julián Álvarez o Lautaro Martínez, el debate eterno del 9. El puesto del cuarto volante es el que está en duda, con dos nombres muy potables: Thiago Almada o Nicolás Paz, que debutó ante Jordania con la albiceleste. De esta forma, el once probable sería: Emiliano Martínez.

Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina.

Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada.

Lionel Messi, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Historial entre Argentina y Cabo Verde: un duelo sin antecedentes El historial entre argentinos y caboverdianos no tiene antecedentes, por lo que se inaugurará con este encuentro entre sí en el Mundial 2026. Nunca antes se habían enfrentado ni en amistosos ni en torneos oficiales, lo que suma un condimento extra a este cruce de 16avos de final, donde ambos equipos escribirán la primera página de una historia compartida. Fuente: XinHua Cheng Min