A partir de las 21:00 (hora Argentina), el estadio Ciudad de México será testigo del enfrentamiento entre México e Inglaterra por la llave 6 del Mundial. Este encuentro se perfila como una de las grandes citas del torneo, donde el Tri intentará seguir con su notable forma, mientras que Inglaterra buscará consolidar su tradición en estas instancias.

El conjunto mexicano ha alcanzado un nivel excepcional, logrando cuatro victorias en cuatro partidos, y se presenta como un contendiente formidable tras haber eliminado a Ecuador con un claro 2-0. Sin goles en contra, el equipo dirigido por Javier Aguirre ha mostrado una solidez defensiva y ofensiva que lo coloca como uno de los favoritos en esta fase del torneo.

La victoria sobre Ecuador marcó un hito significativo para el fútbol mexicano: este triunfo en un partido de eliminación directa en un Mundial no se daba desde 1986, cuando México fue el país anfitrión. Superar a Inglaterra sería un paso crucial, ya que el Tri busca avanzar a los cuartos de final por tercera vez en su historia, habiendo alcanzado esta fase en 1970 y 1986.

Del lado inglés, la selección ha tenido que superar un pequeño bache al vencer 2-1 a la República Democrática del Congo, un resultado que les permitió avanzar sin sorpresas. Inglaterra cuenta con una rica historia en competiciones mundiales, habiendo llegado a cuartos de final en cinco ocasiones y con un título en 1966 que aún resuena en sus seguidores. Su experiencia en instancias decisivas podría ser clave en este cotejo.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Alireza Faghani, quien tendrá la responsabilidad de mantener el orden en este crucial encuentro.

Rendimiento de México en el Mundial

Rendimiento de Inglaterra en el Mundial

Horario México e Inglaterra, según país