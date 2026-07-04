El próximo martes 7 de julio, a partir de las 13:00 (hora Argentina), Egipto se enfrenta a Argentina en el estadio Atlanta, en un partido crucial de la llave 7 del Mundial.

El conjunto liderado por Lionel Scaloni, actual campeón, parte como favorito y busca consolidar su buena racha ante un Egipto dirigido por Hossam Hassan que llega con la ilusión de dar la campanada. Ambos equipos llegan sin conocer la derrota en este torneo.

Argentina logró su clasificación tras un emocionante encuentro contra Cabo Verde, donde se impuso por 3-2. A pesar de que el equipo debutante logró empatar en dos ocasiones, finalmente la Albiceleste tomó el control y se aseguró un lugar entre los 16 mejores del mundo.

Con tres títulos mundiales en su haber (1978, 1986 y 2022), la selección argentina tiene un objetivo ambicioso: buscar la gloria de conquistar dos Mundiales consecutivos, un logro alcanzado solo por Italia y Brasil, un desafío que la escuadra de Scaloni persigue con determinación.

Por su parte, Egipto también tuvo que batallar para avanzar. Después de un empate 1-1 con Australia, se mostró más efectivo en la tanda de penales, ganando 4-2 y así marcando su historia al llegar a los octavos de final por primera vez sin haber perdido un solo partido, convirtiéndose en una de las sorpresas del torneo.

Este será el primer enfrentamiento mundialista entre Argentina y Egipto. En los dos encuentros oficiales previos, Argentina se impuso con claridad: un 6-0 en las semifinales de los Juegos Olímpicos de 1928 y un 2-0 en un amistoso en 2008.

Resultados de Argentina en el Mundial

Fase de Grupos: Argentina 3 vs Argelia 0 (16 de junio)

Fase de Grupos: Argentina 2 vs Austria 0 (22 de junio)

Fase de Grupos: Jordania 1 vs Argentina 3 (27 de junio)

Dieciseisavos de Final: Argentina 3 vs Cabo Verde 2 (3 de julio)

Resultados de Egipto en el Mundial

Fase de Grupos: Bélgica 1 vs Egipto 1 (15 de junio)

Fase de Grupos: Nueva Zelanda 1 vs Egipto 3 (21 de junio)

Fase de Grupos: Egipto 1 vs Irán 1 (27 de junio)

Dieciseisavos de Final: Australia 1 vs Egipto 1 (2-4 en penales a favor de Egipto) (3 de julio)

Horario Argentina y Egipto, según país

Argentina: 13:00 horas

Colombia y Perú: 11:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 12:00 horas