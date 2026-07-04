Gustavo Alfaro, entrenador argentino: “Éramos Bruce Willis en Sexto Sentido, los únicos que sabíamos que no estábamos muertos, éramos nosotros”

La Selección de Paraguay se prepara para un duelo histórico en los octavos de final del Mundial 2026. Este sábado, el conjunto sudamericano de Gustavo Alfaro se medirá cara a cara contra el gigante de Francia, en lo que muchos expertos catalogan como un verdadero desafío imposible.

El estratega santafesino ha logrado inyectar una dosis de fe inquebrantable en un plantel paraguayo que venía golpeado, transformando el escepticismo generalizado en una ilusión palpable. Por tal motivo, resurge una de sus frases icónicas: “Éramos Bruce Willis en Sexto Sentido; los únicos que sabíamos que no estábamos muertos éramos nosotros”.

Gustavo Alfaro, entrenador argentino: “Éramos Bruce Willis en Sexto Sentido, los únicos que sabíamos que no estábamos muertos, éramos nosotros” @Albirroja

El origen de la mítica frase cinematográfica de Gustavo Alfaro

Para entender el presente del seleccionado paraguayo, es fundamental recordar el camino de resiliencia que construyó su director técnico en sus procesos anteriores. El verdadero origen de este lema motivacional se remonta a la Copa América 2024, específicamente tras el histórico empate 0-0 que cosechó su selección de Costa Rica frente a la poderosa Brasil.

En aquella ocasión, cuando todo el entorno daba por derrotados a los ticos antes de jugar, el oriundo de Rafaela apeló al cine de Hollywood para explicar cómo sobrevivieron a las críticas: “Éramos Bruce Willis en Sexto Sentido; los únicos que sabíamos que no estábamos muertos éramos nosotros”.

Esa lección de fe de 2024 es la misma filosofía que hoy traslada a la Albirroja para demostrar que la convicción interna siempre es más poderosa que los prejuicios de la prensa.

La tormenta eléctrica de Francia y la fe de Paraguay

El choque de este sábado ante los galos representa la máxima prueba para el ajedrez táctico del extécnico de Boca. Fiel a su estilo metafórico, el entrenador no dudó en catalogar el potencial de su próximo rival con una figura poética de alta tensión.

“Francia es una tormenta eléctrica. Los rayos aparecen desde cualquier lado y siempre apuntan al arco rival. Sabés que la tormenta se viene y tenés que encontrar la manera de protegerte de esos rayos... Tal vez tengamos apenas un 3% de posibilidades de avanzar, pero llegamos con el bidón lleno tras eliminar a Alemania”, sostuvo en la conferencia de prensa este viernes.

Gustavo Alfaro, entrenador argentino: “Éramos Bruce Willis en Sexto Sentido, los únicos que sabíamos que no estábamos muertos, éramos nosotros” @Albirroja

El vestuario paraguayo se aferra a esa pequeña luz de esperanza. El técnico ya demostró que la presión externa se debe gestionar con cuidado, recordando que “las plantas necesitan mucha agua para vivir, pero mucha agua también puede matar a la planta”, evitando así que la exigencia paralice a sus dirigidos.

De Rafaela al mundo: las mil caras de Gustavo Alfaro

A lo largo de su extensa trayectoria, el director técnico argentino ha sido bautizado de diversas maneras por los medios de comunicación y los aficionados debido a su particular personalidad. Su agudeza mental y sus discursos motivacionales le han valido múltiples sobrenombres:

Lechuga : el apodo clásico de su juventud que lo acompaña desde sus inicios en el fútbol argentino, donde demostró que con planteles humildes se pueden conquistar grandes coronas.

El Cazador de Utopías Imposibles : un título que se ganó tras transformar realidades futbolísticas complejas, potenciando a jóvenes talentos y derribando gigantes continentales.

El Filósofo del Banquillo: por su inagotable capacidad para mezclar la táctica deportiva con citas de Albert Einstein, Joaquín Sabina o Ernest Hemingway.

Las frases más icónicas de Gustavo Alfaro