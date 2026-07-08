A partir de las 18:00 (hora Argentina) del sábado 11 de julio, se llevará a cabo un enfrentamiento muy esperado en el estadio Miami, donde Inglaterra se medirá ante Noruega en un duelo decisivo de los cuartos de final del Mundial 2026.

Este será el primer choque entre ambas selecciones en la historia de la Copa del Mundo, a pesar de contar con un largo historial de encuentros internacionales: se han enfrentado en 12 ocasiones, con Inglaterra como ganadora en siete de ellas, a las que se suman tres empates y dos victorias para Noruega.

Noruega está disfrutando de una trayectoria histórica en este Mundial, siendo esta su cuarta participación y la primera en 28 años. Liderados por la estrella Erling Haaland, quien anotó los dos goles en la victoria contra Brasil (2-1), los nórdicos han dejado su marca en el torneo al alcanzar por primera vez los cuartos de final, superando etapas previas con gran destreza.

En la fase de grupos, Noruega mostró un destacado rendimiento ofensivo: derrotó a Irak por 4-1 y a Senegal por 3-2, aunque sufrió una derrota ante Francia (1-4). Avanzaron a los dieciseisavos de final con una victoria sobre Costa de Marfil (2-1) y lograron uno de los resultados más sorpresivos de la competición al eliminar a la famosa selección brasileña.

Por su parte, Inglaterra ha reafirmado su candidatura como favorita al título tras un emocionante triunfo sobre México (3-2) en octavos de final. Las contribuciones de Jude Bellingham, autor de un doblete, y de Harry Kane, quien anotó de penal, fueron clave para este éxito. En la fase de grupos, Inglaterra se mantuvo invicta, dominando su grupo al vencer a Croacia (4-2) y Panamá (2-0), y mantener un empate sin goles frente a Ghana.

Desde que se consagró campeona del mundo en 1966 como anfitriona, Inglaterra ha aspirado a regresar a la cima del fútbol global y se encuentra otra vez entre las ocho mejores selecciones del torneo, dispuesta a luchar por un nuevo título que no logra desde hace seis décadas.

Resultados de Noruega en el Mundial

Fase de Grupos: Irak 1 vs Noruega 4 (16 de junio)

Fase de Grupos: Noruega 3 vs Senegal 2 (22 de junio)

Fase de Grupos: Noruega 1 vs Francia 4 (26 de junio)

Dieciseisavos de Final: Costa de Marfil 1 vs Noruega 2 (30 de junio)

Octavos de Final: Brasil 1 vs Noruega 2 (5 de julio)

Resultados de Inglaterra en el Mundial

Fase de Grupos: Inglaterra 4 vs Croacia 2 (17 de junio)

Fase de Grupos: Inglaterra 0 vs Ghana 0 (23 de junio)

Fase de Grupos: Panamá 0 vs Inglaterra 2 (27 de junio)

Dieciseisavos de Final: Inglaterra 2 vs RD Congo 1 (1 de julio)

Octavos de Final: México 2 vs Inglaterra 3 (5 de julio)

Horario del partido según país