En esta noticia La Ciudad se pinta también

El Mundial 2026 empieza a sentirse también en la City porteña. Mientras la Selección Argentina sigue en carrera y crece la expectativa por una nueva consagración, los principales bancos comenzaron a subirse al clima futbolero con acciones de branding y comunicación.

Banco Macro volvió a cubrir su torre corporativa de Puerto Madero con la bandera argentina más grande instalada sobre un edificio del país, una imagen que ya había utilizado durante los festejos por la obtención del Mundial de Qatar 2022.

La intervención convierte nuevamente a la Torre Macro, diseñada por el arquitecto César Pelli, en uno de los íconos del paisaje porteño. La insignia cubre buena parte de la fachada vidriada del edificio de 130 metros de altura ubicado sobre la avenida Eduardo Madero. Desde la entidad señalaron que la iniciativa busca acompañar “cada vez que la Argentina tiene algo para festejar” y remarcaron que vestir la torre con la bandera es una forma de expresar su compromiso con el país.

En el caso de Banco Macro, la iniciativa también está alineada con su lema institucional “Pensar en Grande”. Desde la entidad destacan que la torre dejó de ser solo un edificio corporativo para transformarse en un símbolo que dialoga con la ciudad cada vez que hay un acontecimiento de relevancia nacional.

Pero Macro no es el único banco que decidió adaptar su imagen al clima mundialista. En Banco Galicia confirmaron a El Cronista que también modificaron el logo que se proyecta sobre su torre corporativa y llevaron los colores celeste y blanco a todos sus canales digitales.

Nadie se quedó afuera

“Nosotros cambiamos el logo de la torre”, señalaron desde la entidad. Además, explicaron que la identidad visual de las redes sociales, el home banking y la aplicación móvil también fue adaptada a los colores de la bandera argentina. Eso se suma a la campaña publicitaria del ratón característico de Galicia alusiva al Mundial también. El Ratón Pérez apareció con la camiseta albiceleste para reivindicar el orgullo argentino en año mundialista.

Santander es otro de los bancos que decidió pintar de celeste y blanco el frente de la sede central para estar a tono con la fiebre del Mundial. Todos los bancos se pintaron de algún modo de los colores de la selección. Y es que, en Argentina nadie se queda afuera de la pasión mundialista.

A la tendencia también se sumó BBVA, que decidió vestir todas sus sucursales del país con los colores de la bandera argentina como parte de las acciones de apoyo a la Selección durante el Mundial y acompañar a empleados y clientes en su pasión futbolera.

Las iniciativas muestran cómo el sector financiero busca capitalizar uno de los eventos de mayor impacto emocional del año. Aunque ninguna de estas entidades es sponsor oficial de la FIFA, el Mundial volvió a convertirse en una oportunidad para reforzar el vínculo con los clientes a través de símbolos de identidad nacional.

La Ciudad se pinta también

La banca no es la única que se sumó al clima mundialista. En paralelo, el Gobierno porteño mantiene desde el comienzo del torneo un operativo especial para acompañar a la Selección: en cada partido de Argentina, cinco monumentos emblemáticos de la Ciudad —el Planetario, la Floralis Genérica, el Puente de la Mujer, el Monumento a los Españoles y la Torre Monumental— se iluminan de celeste y blanco.

La postal refuerza una tendencia que atraviesa tanto al sector público como al privado: convertir el avance del equipo de Lionel Scaloni en una celebración que también se expresa en edificios, marcas y espacios urbanos.