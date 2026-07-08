El esperado encuentro entre Francia y Marruecos está programado para mañana a las 17:00 (hora Argentina) en el estadio Boston. Este partido representa una revancha entre ambas selecciones, ya que se cruzaron anteriormente en las semifinales de la Copa Mundial de Qatar 2022, donde los franceses salieron victoriosos con un marcador de 2-0.

Francia llega a este crucial partido tras superar a Paraguay por 1-0, en un duelo que mantuvo la tensión hasta el final. El triunfo se logró gracias a un penal ejecutado magistralmente por Kylian Mbappé, quien ha llegado a 19 goles en su carrera mundialista.

Los galos han tenido un desempeño impresionante a lo largo del torneo, liderando el Grupo I con una puntuación perfecta. Ganaron a Senegal (3-1), Irak (3-0) y Noruega (4-1), antes de aplastar a Suecia con un contundente 3-0 en los dieciseisavos de final.

Con un historial de 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas en cuartos de final, Francia, campeona en 1998 y 2018, buscará ser la primera selección europea que llegue a tres finales consecutivas en la Copa del Mundo.

Por otro lado, Marruecos, que hizo historia al ser el primer equipo africano en alcanzar las semifinales en 2022, volvió a brillar al asegurar su lugar entre los ocho mejores tras vencer a Canadá por 3-0. Azzedine Ounahi fue la estrella del partido al anotar dos goles, sumando a él un tanto de Soufiane Rahimi.

Los dirigidos por Mohamed Ouahbi, que finalizaron segundo en el Grupo C, donde empataron 1-1 con Brasil y vencieron a Escocia (1-0) y Haití (4-2), también protagonizaron una apasionante serie en dieciseisavos. Allí empataron 1-1 contra los Países Bajos y se impusieron en la tanda de penales.

El árbitro de este encuentro tan esperado será Facundo Tello Figueroa.

Resultados previos de Francia en el Mundial

Fase de Grupos: Francia 3 vs Senegal 1 (16 de junio)

Fase de Grupos: Francia 3 vs Irak 0 (22 de junio)

Fase de Grupos: Noruega 1 vs Francia 4 (26 de junio)

Dieciseisavos de Final: Francia 3 vs Suecia 0 (30 de junio)

Octavos de Final: Paraguay 0 vs Francia 1 (4 de julio)

Resultados previos de Marruecos en el Mundial

Fase de Grupos: Brasil 1 vs Marruecos 1 (13 de junio)

Fase de Grupos: Escocia 0 vs Marruecos 1 (19 de junio)

Fase de Grupos: Marruecos 4 vs Haití 2 (24 de junio)

Dieciseisavos de Final: Países Bajos 1 vs Marruecos 1 (Marruecos gana 2-3 en penales) (29 de junio)

Octavos de Final: Canadá 0 vs Marruecos 3 (4 de julio)

Horario de Francia y Marruecos según país

Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas