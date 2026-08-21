La Fórmula 1 vuelve a Zandvoort tras el receso de verano con formato sprint por primera vez en la historia del circuito.

Franco Colapinto llega 12° en el campeonato con Alpine y buscará sumar puntos en la última edición del GP antes de que el trazado neerlandés pierda su lugar en el calendario 2027.

En una mañana lluviosa, Franco Colapinto consiguió ubicarse en el 13° puesto a bordo del Alpine A526, tras establecer 1m14s826 en el mejor de los 29 giros que completó. Su compañero Pierre Gasly, quien cuenta con actualizaciones en el A526, el francés se ubicó octavo con 1m13s911.

Cuándo es el GP de Países Bajos 2026

El Gran Premio de Fórmula 1 de Países Bajos se corre en el circuito de Zandvoort este fin de semana, entre el viernes 21 y el domingo 23 de agosto. Es la fecha número 12 del calendario y la quinta de seis con formato sprint en la temporada.

Por tratarse de un fin de semana sprint, hay una sola sesión de Prácticas Libres, el viernes, en lugar de las tres habituales. Después llegan la clasificación sprint, la carrera sprint del sábado y, recién el domingo, la carrera principal.

Horarios en Argentina: libres, clasificación y carrera

Viernes 21 de agosto

Prácticas Libres 1 (única sesión): 07:30h

Clasificación Sprint (Sprint Shootout): 11:30h

Sábado 22 de agosto

Carrera Sprint: 07:00h

Clasificación (define la grilla del domingo): 11:00h

Domingo 23 de agosto

Carrera del GP de Países Bajos: 10:00h

La clasificación sprint del viernes no otorga la pole position del domingo: define la grilla de la carrera sprint del sábado, que reparte puntos a los diez primeros clasificados. La clasificación tradicional del sábado por la tarde sí arma la parrilla de la carrera principal.

Cómo llega Colapinto al GP de Países Bajos

Franco Colapinto llega a Países Bajos 12° en el campeonato, con 19 puntos, después de sumar en seis de los primeros once grandes premios del año. Su mejor resultado fue el sexto puesto en Canadá, al que sumó un séptimo en Miami.

El argentino también completó las 28 carreras que disputó entre 2025 y 2026 sin un solo abandono, un dato que la propia F1 destacó como muestra de consistencia dentro de un panel de rendimiento que lo ubica entre los diez mejores pilotos del año.

Alpine, en tanto, perdió el quinto puesto del Constructores a manos de Racing Bulls antes del parate (61 puntos contra 66) y llega a Zandvoort con un paquete de mejoras nuevo para el A526, aunque solo lo estrenará Pierre Gasly. Colapinto correrá este fin de semana sin las actualizaciones, a la espera de sumar de todos modos para la pelea por el quinto lugar.

Cómo ver la carrera de Franco Colapinto

El GP de Países Bajos se puede seguir por Disney+ Premium y por la señal de FOX Sports Argentina, que transmiten todas las sesiones del fin de semana.

Colapinto llega a Zandvoort con Alpine, pero sin las mejoras aerodinámicas que sí estrenará su compañero Pierre Gasly este fin de semana. El equipo decidió priorizar el nuevo paquete en un solo auto para esta primera salida.

Un Zandvoort particular, con historia y despedida

El circuito neerlandés vuelve al calendario en su edición 36, la última antes de que finalice su contrato con la Fórmula 1. Ubicado junto al Mar del Norte, es conocido por sus curvas peraltadas: la Hugenholtzbocht llega a los 19 grados de inclinación y la Arie Luyendijkbocht, a 18.

Para el fin de semana se espera un clima fresco y con chances de lluvia el sábado por la mañana, antes de la clasificación y la carrera sprint. El domingo también se prevén temperaturas bajas, un factor que puede pesar más que el desgaste térmico de los neumáticos en el resultado final.