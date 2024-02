¿Una bandera solamente?

Este artículo propone ideas para que el nuevo turno presidencial sea lo más exitoso, menos doloroso y más entendible posibles. Con ejemplos históricos procuraremos mostrar que si el Gobierno apunta a varios objetivos, es aconsejable convertir cada uno en banderas bien visibles para que el gran público sepa a dónde vamos. Están los objetivos clave sobre los que el Gobierno está trabajando para superar la crisis. Ejemplo: la política antiinflacionaria y la de seguridad. Parecería que ponerlos como banderas junto a la Libertad, le daría al gran público, que no lee los DNU ni la ley ómnibus, una mejor idea de las prioridades que definió el Gobierno. En este ejemplo, las tres banderas tienen en común la preservación del sector privado de la economía y sus reglas de juego fundamentales.

Distintos gobiernos levantaron simultáneamente varias banderas: la Revolución Francesa de 1789: Libertad, Igualdad y Fraternidad. Brasil en 1889 adoptó para su bandera "Ordem e Progresso". El justicialismo levantó las de Soberanía política, Independencia económica y Justicia Social y Alfonsín pronunciaba el preámbulo de la Constitución como sus banderas.

En este párrafo procuraremos aportar ideas al tema "banderas" genéricamente y un comentario sobre la bandera de la Libertad y dos sobre la lucha antiinflacionaria. El comentario genérico es fijar metas alcanzables para cada bandera, con fecha, valores esperados (mínimo, uno por año) y responsables. A esfuerzo grande, camino claro. En la lucha antiinflacionaria, el Gobierno se centró en el déficit fiscal y la emisión para financiarlo. Sin embargo, hay en Argentina dos cajas de resonancia contribuyendo a una altísima inflación: la bajísima demanda de pesos , por la cual la gente recibe pesos y corre a comprar dólares o bienes que hoy no necesita pero encuentra un refugio antiinflacionario. Ambas fuertes compras recalientan los precios. Un menú de colocaciones en bancos (ajustados por índices de inflación o cotización de commodities o del dólar, con múltiples plazos) aumentarían la demanda de pesos. El otro amplificador inflacionario son los niveles bajos de competencia en ciertos mercados . Resurgiendo el Mercosur y pasando gradualmente de zona de libre comercio a una comunidad económica (como la europea con moneda común), pasaríamos de un mercado de 46 millones de personas a uno de 300 millones. Prueba de la existencia de cajas de resonancia en 2023, Argentina termino con un déficit fiscal primario (antes del pago de servicios de deuda financiera) del 4% de su PBI (EE.UU. tuvo el 6,3% en igual relación) con una inflación en Argentina del 211,4% (3,4% en EE.UU).

En el párrafo final listaremos varios objetivos (banderas) que no están flameando o están más implícita que explícitamente:

1) Estado de derecho : Con una historia de "en Argentina vale todo" debemos dar examen todo los días de esta materia, recordando el fuero de Sobrarbe, España, cuando los nobles se plantaron y dijeron en la segunda mitad del siglo XI: "Rey serás si facieres derecho y si no..., no serás Rey". No alcanza con "la ley". Ésta debe ser justa y apuntar al bien común (Renard, G. 1876-1943).

2) Unidad nacional : sin ser el "Pacto de la Moncloa argentino" los acuerdos en el Congreso y convocar a los mejores en cada tema, independientemente de su filiación política, son positivos en esta materia.

3) Lucha frontal contra la corrupción : es parte del punto 1). Preguntado un Premio Nobel en Economía cuál era la diferencia entre un país desarrollado y uno no desarrollado, contestó: "Es el porcentaje de coima que cobran los funcionarios"

4) Incremento de la productividad : de no aplicar tecnologías de punta en nuestra producción, los primeros puestos en la economía mundial serán un recuerdo así como sus beneficios: mayor rentabilidad del capital, mayores salarios reales, mayor competitividad (por calidad y precio) de nuestra producción en mercados locales y exportación.

5) Ayudar al sector privado de empresas grandes para asegurar una masa de grandes proyectos de inversión de más de U$S 40.000 millones anuales, un 10% del PBI. Ejemplos: Vaca Muerta, Litio, Pesca con celosa custodia de las 200 millas, Plan de riego que revolucionaría las prácticas actuales, duplicando la producción agropecuaria, Obras para superar las inundaciones en la Cuenca del Salado, entre otras áreas, financiando las obras con el incremento de la productividad de los campos. Ayudar a las PyMEs a asociarse para hacerlas poderosas y generar otros U$S 40.000 millones de inversión.

6) Estado austero y promotor , proactivo, no coactivo en economía. Aristóteles y su Teoría de la Mesotes podrían decir si el Estado propuesto ocuparía el lugar del Estado virtuoso.

7) La causa Malvinas : uno de los objetivos con mayores adhesiones. No tanto el cómo recuperarlas. Planteamos: a) el respeto r ecíproco, incluyendo la garantía de mantener el actual alto status de vida de los Isleños + creciente cooperación + Argentina "Un gran país". No hay manera de recuperar las Islas teniendo 50% de pobres y 211% de inflación. y b) un Consejo Permanente, con representantes de Cancillería, ex y actual embajadores en Reino Unido, los Isleños y veteranos de guerra, de carrera y soldados.

Así cerramos la propuesta de unas diez banderas (3 del tercer párrafo y 7 en el cuarto) para que el gran público argentino y del Mundo, sepan cómo los argentinos quieren volver a ser un gran país.